Versmold-Loxten (WB/guf). Er gilt als hoch talentiert und sehr gut ausgebildeter Linksaußen mit außergewöhnlichen Qualitäten in der Deckung: Die Sportfreunde Loxten haben Jonas Zwaka vom Oberliga-Konkurrenten TSG AH Bielefeld in den Altkreis gelotst. Der 21-jährige Spenger wird im Sommer vom derzeitigen Tabellendritten zum -zweiten wechseln.

„Ich freue mich sehr, dass Jonas sich für uns entschieden hat. Er ist ein abwehrstarker Spieler, der mit starken Leistungen überzeugt und auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann“, wird SFL-Vorsitzender Andy Evers in einer Pressemitteilung zitiert. Der 1,89 m große und 85 kg schwere Rechtshänder fühlt sich auf linksaußen und in der Rückraum-Mitte zuhause. Er begann in der Jugend des TuS Spenge, durchlief dann einige Jahrgänge im Nachwuchsleistungszentrum von GWD Minden und wechselte 2017 zur TSG nach Heepen. Er habe sich den Wechsel reiflich überlegt und freue sich auf die neue Herausforderung: „Hier in Loxten kann sich etwas Tolles entwickeln und ich glaube, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann.“

Nach Johnny Dähne, Constantin Kraak und Aaron von Ameln ist Jonas Zwaka Loxtens vierter Neuzugang. Wie berichtet hört Pascal Welge auf, Malte Weigel und Jasper Steinlechner stehen ab Mai nicht mehr zur Verfügung und Max Schäper wird die erste Hälfte der kommenden Saison wegen eines Langzeitpraktikums in Süddeutschland fehlen. Nachdem inzwischen Jan Schröder für ein weiteres Jahr unterschrieben hat, ist Andy Evers zuversichtlich, dass in Kürze auch Max Harnacke, Simon Schulz und Jan Patzelt ihre Unterschrift unter neue Verträge setzen werden. Die übrigen Spieler des aktuellen Kaders bleiben laut Evers ebenfalls.