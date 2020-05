Der 29-jährige Rückraum-Routinier, der sich auf der Spielmacher-Position und auf halblinks zuhause fühlt, soll in der Abwehr und im Angriff eine wichtige Rolle übernehmen. „Er zeichnet sich vor allem durch seine Spielübersicht und durch seine kraftvolle und dynamische Spielweise aus. Damit wird er uns in allen Bereichen unseres Spiels viele zusätzliche Möglichkeiten eröffnen“, sagt SFL-Vorsitzender Andy Evers über die Stärken des Rechtshänders und ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass er bei uns in der Mannschaft seinen Weg machen wird.“

Luca Werner begann beim Gadderbaumer TV (heute HSG EGB Bielefeld), spielte dann für den TBV Lemgo, beim norwegischen Erstligisten Follo HK, für die Ahlener SG, den TuS Spenge und die TSG AH Bielefeld. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der 3. Liga und in der Oberliga soll er der jungen Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Mit 1,95 m Größe und 100 kg Kampfgewicht sorgt Werner auch körperlich für die nötige Präsenz. „Luca ist ein vielseitiger Spielertyp. Er wird uns in beiden Mannschaftsteilen weiterhelfen“, so Loxtens neuer Trainer Michael Boy, der mit Werner schon in Bielefeld erfolgreich zusammengearbeitet hat. Laut Boy ist der Hüne „einer unserer Wunschspieler für den Mittelblock in der Abwehr und die Rückraumpositionen“.