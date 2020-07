Siegemund verpasst Finale und gibt auf

Versmold (WB). Mit einem knappen 7:6(3), 7:6(6)-Erfolg über das Nachwuchstalent Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen, WTA 1154, DTB 45) hat sich Nachrückerin Anna Zaja (TEC Waldau Stuttgart, WTA 386, DTB 15) bereits die Endspielteilnahme am Sonntag bei der Finalrunde der DTB-Serie im Tennispark Versmold gesichert. Aber auch Nastasja Schunk könnte noch ins Finale einziehen. Sie trifft am Samstag auf Tamara Korpatsch (Der Club an der Alster Hamburg, WTA 111, DTB 8). Die Siegerin dieser Partie steht dann ebenfalls im Endspiel.

Von Westfalen-Blatt