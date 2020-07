Johnny Dähne im Doppeleinsatz

Keine Terminkollisionen - alles eng mit den Sportfreunden abgesprochen

„Da kollidiert nichts miteinander. Mit Loxten ist alles sehr eng abgesprochen. Denn die Sportfreunde haben Priorität“, sagt Dähne, der sich aber natürlich „tierisch über das Angebot gefreut hat, zum ersten Mal im Profibereich als Trainer zu arbeiten“.

Dähne selbst spielte beim TuS Spenge und bei der TSG AH Bielefeld mehr als 100 Mal in der zweiten Bundesliga. Nun will er seine Erfahrung und sein Wissen bei zwei wöchentlichen Einheiten an die beiden Keeper des ASV Hamm, Jan Wesemann (21) und Felix Storbeck (28), vermitteln. Zudem stehe Videostudium auf dem Arbeitsplan, um das Duo auf die Schützen des jeweiligen Gegners vorzubereiten. Dähne hat am Mittwoch in Hamm einen Ein-Jahresvertrag unterschrieben.