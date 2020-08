Zu den Abgängen gesellen sich weitere Ausfälle

„Schon vergangenen Sommer mussten wir den Verlust von einigen Stammspielern verkraften. Darunter in Jannik Fromme auch unseren bis dato besten Torschützen. In Hesselteich wird es eben nie langweilig.“ Allerdings gesellen sich zu den Abgängen noch weitere Ausfälle. In Janis von Ameln droht der Ausfall eines weiteren Rückraumspielers. „Er hat im Oktober eine Schulter-OP. Vermutlich wird er frühestens im Saisonendspurt eingreifen können“, macht sich Laumann keine vorzeitigen Comeback-Hoffnungen. Fast genauso lange wird Yannick Mithöfer nach seiner Kreuzband-OP pausieren müssen.

Und auch Kreisläufer Tim Kleine-Tebbe droht langfristig auszufallen. „Sein Knie macht Probleme, womöglich droht eine zweite OP. Vielleicht hört er auch ganz auf“, orakelt der Coach. Kleine-Tebbes Ausfall würde auch schmerzen, da er ein Teil der im vergangenen Jahr so brutal starken Deckung war. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs hatte die Spvg. die drittwenigsten Gegentore kassiert.

Schnelles Umschaltspiel soll einfache Tore ermöglichen

Und auch diese Saison will Trainer Dennis Laumann die mangelnde Feuerkraft in der Defensive wettmachen: „Wir müssen noch besser decken. Und wir arbeiten weiter an verschiedenen Varianten inklusive schnellem Umschaltspiel für einfache Tore.“ Vorne hofft „Apu“ auch auf Rückkehrer Andreas Kattenbaum (hat in der Vorsaison nur zwei Spiele bestritten) und die jungen Wilden aus dem Nachwuchs: „Die werden uns aber nicht alleine zum Klassenerhalt werfen.“ Insgesamt sei der Klassenerhalt „extrem schwierig“, da vier von elf Teams absteigen. Und bis dahin hat Dennis Laumann „noch viele Aufgaben zu lösen. Langweilig wird es ihm also tatsächlich nicht.

Namen und Fakten

Zugänge: Erik Springer (TV Isselhorst/Rückraum), Lukas Uekötter (TSG Harsewinkel II/Rückraum), Louis Kleinebecker (eig. Reserve/Rückraum), Kilian Ruschhaupt (ab Sept. Doppelspielrecht/Außen).

Abgänge: Jan Wagemann (eig. Reserve), Aaron von Ameln (SF Loxten), Bastian Latussek (Stand-by).

Kader ohne Zugänge : Tor: Sebastian Spellmann, David Stanjek (Doppelspielrecht). Rückraum: Julius Uhlmann (DSR), Sören Twelkemeier, Andreas Kattenbaum, Yannik Mithöfer (Kreuzbandriss, fällt bis 2021 aus), Janis von Ameln (Schulter-OP im Oktober). Außen: Kevin Stöwe, Lennart Hoffmann, Jan Mescher. Kreis. Philip Henselewski, Jannik Mittendorf, Tim Kleine-Tebbe (Kreuzbandverletzung).

Trainer: Dennis Laumann (im dritten Jahr); Co-Trainer Yannick Ruschhaupt (im zweiten Jahr).

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: kein klarer Favorit.

Termine: So., 2.8., 16 Uhr, EGB (H), Sa., 8.8., 15 Uhr, Spvg. Versmold (H), Sa., 15.8., TuS Brockhagen (Ort noch offen), Sa., 22.8., TSG Altenhagen-H. II (H), So., 23.8., 14 Uhr, Union Halle (H), Sa., 29.8., 17 Uhr, TSG Harsewinkel II (H), Sa., 5.9., Spvg. Steinhagen (A), Sa., 12.9., TV Werther (A), Sa., 19.9., 15 Uhr, Spvg. Versmold (A), Sa., 26.9., 15.45 Uhr, Spvg. Steinhagen (A).