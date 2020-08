Der Jäger wird zum Gejagten

Wenn man sich die Entwicklung anschaut, wäre der Aufstieg in Liga drei für den Versmolder Stadtteilclub ein nächster logischer Schritt. Derjenige, der den Verein sowohl auf als auch neben dem Handballfeld auf ein neues Level heben soll, heißt Michael Boy. Seit Mai ist der 39-Jährige Loxtens erster hauptamtlicher Angestellter. Werktags sitzt er in seinem Büro, das Evers in seinem Straßenbauunternehmen eingerichtet hat, abends trainiert er das Oberliga-Team. „Michi ist nicht nur für die erste Mannschaft zuständig, sondern kümmert sich auch um Sponsoren, Schulprojekte und andere Sachen. Das ist eine optimale Lösung, die langfristig gedacht ist“, erklärt Evers, „denn selbst wenn er mal nicht mehr Trainer sein sollte, kann er den Rest weiter übernehmen.“

Drittes Abwehrsystem

Von der Mannschaft hat der neue Übungsleiter einen sehr guten Eindruck. „Die Jungs sind leistungsorientiert und neugierig. Auch in der vermeintlich leichteren Staffel müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, mahnt Boy. Auf seiner To-do-Liste steht die Einführung eines dritten Abwehrsystems (neben den gewohnten 6:0- und 5:1-Formationen) ganz oben, außerdem soll das Tempospiel weiter verfeinert werden. Den Kader, der in Corona-Zeiten auf ca. 20 Prozent seiner Gehälter verzichtet, sieht er gut aufgestellt: „Ich erkenne keinen Schwachpunkt.“

Johnny Dähne (38) ersetzt Pascal Welge im Tor, nach zwei Kennenlernwochen gibt er zu: „Als Gegner war Loxten nervig, aber als Mitspieler sind das alles sympathische Jungs.“ Ebenfalls aus Altenhagen sind Luca Werner (29) und Jonas Zwaka (22) dazugekommen. Werner will das Angriffsspiel der Frösche lenken. Zwaka, der sich aktuell von einem Nabelbruch erholt, gilt als flinker Linksaußen mit außerordentlichen Abwehrqualitäten. Am meisten gespannt sein dürfen die Anhänger der Frösche auf Aaron von Ameln (19), der beim Landesligisten Spvg. Hesselteich im Rückraum mit seiner Dynamik herausragte und jetzt den Sprung zum Nachbarn wagte. Fünfter Zugang ist Kreisläufer Constantin Kraak (28), der bereits in der Jugend und der Reserve für SFL auflief und in die Fußstapfen seines Bruders Alex treten könnte.

Golf, Tennis, Basketball

Langweilig dürfte es trotz der langen Vorbereitungszeit nicht werden, denn Boy war mit seinem neuen Co.-Trainer Michael Bohnemeier, der aus Steinhagen kam, kreativ. Nach Golf am Schultenhof und Tennis im Tennispark Versmold stehen noch Rollstuhlbasketball beim BBC Münsterland und ein Trainingslager in St. Peter-Ording auf dem Programm.

Maximal 225 Fans

Das Hygienekonzept für den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen steht derweil bereits. In der Sparkassenarena dürfen sich die Zuschauer auf eine neue LED-Wand freuen, die 80 000 Euro gekostet hat und von Klaus-Peter Reinert gespendet worden ist. Die Stadt lässt in der Sparkassenarena 225 Zuschauer zu, einen freien Verkauf gibt es nicht, weil die Karten an Dauerkarteninhaber und Sponsoren gehen. Für alle Fans sollen die Spiele über sportdeutschland.tv im Internet zu sehen sein.

Das sagen die Neuen

Jonas Zwaka (22): Eine homogene Truppe und wir bringen von der TSG Routine mit. Es geht familiärer zu und ich freue mich, wenn ich Andy Evers mit leuchtenden Augen in der Halle sehe.

Johnny Dähne (38): Ich freue mich, in der Kreisauswahl zu spielen.

Luca Werner (29): Viele Vereine schreiben sich das Familiäre auf die Fahne, hier wird es auch richtig gelebt. Ich wünsche mir eine möglichst fehlerfreie Vorrunde und dann einen Zweikampf mit Altenhagen.

Konstantin Kraak (28): Ich treffe auf einige bekannte Gesichter und schaue mit 28 noch mal, was so möglich ist. Als es mir letztens nach dem Training nicht so gut gingt, hat mein Bruder schon gewitzelt: “Willkommen in der Oberliga“

Aaron von Ameln (19): Meine Spielanteile werden sich natürlich dezimieren. Ich kenne zwar die Gegner und die Liga nicht, die Vorfreude ist trotzdem groß.

Michael Bohnemeier (36): Die eigenen Ansprüche der Spieler und die Umsetzung der Trainingsinhalte sind in der Oberliga schon etwas ganz Anderes. Mit Michi spreche ich alle Inhalte eng ab, es gibt keine festgelegte Aufgabenverteilung.

Daten und Fakten

Abgänge: Pascal Welge (TW-Trainer Harsewinkel), Malte Weigel, Jasper Steinlechner, Max Schäper (alle Pause).

Zugänge: Dähne, Zwaka, Werner (alle TSG AH Bielefeld), C. Kraak (Versmold), A. von Ameln (Hesselteich).

Kader – Tor: Johnny Dähne, Marco Possehl. Außen: Timo Menger, Jonas Zwaka, Nils Patzelt, Max Harnacke. R ückraum: Aaron von Ameln, Marian Stockmann, Kim Harting, Philipp Harnacke, Simon Schulz, Marlon Meyer, Jan Schröder, Luca Werner. Kreis: Constantin Kraak, Jan Patzelt.

Trainer: Michael Boy (39/neu).

Co.-Trainer: Michael Bohnemeier (36/neu).

Team-Manager: Andy Evers, Thomas Lay, Ingo Walwei.

Saisonziel: Ohne Druck an der Spitze mitspielen.

Trainingslager: 28.-30.8. in St. Peter-Ording.