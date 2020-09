Handball-Oberliga: SF Loxten will Platz zwei mindestens bestätigen

Versmold-Loxten (WB). Ein Shuttlerun-Test hat den Anfang gemacht, am Donnerstag schließt ein Videostudium des ersten Gegners TuS Ferndorf II die Vorbereitungsphase ab – dazwischen liegen lange zwölf Wochen, in denen sich SF Loxten intensiv für die Handball-Saison in der Oberliga präpariert hat.