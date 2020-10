Mit kühlem Kopf im Eiskeller

Auch wenn Haltern beim 19:17 und 23:22 (53.) in Hälfte zwei die Führung übernahm, behielten die Loxtener diesmal die Nerven. Kreisläufer-Ersatzmann Kim Harting und die beiden besten Torschützen Marian Stockmann und Marlon Meyer warfen nach dem 25:25 die entscheidende 28:25-Führung heraus. Michael Boy sprach von einem verdienten Sieg.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall der Kreisläufer Patzelt und Kraak meldete sich am Vormittag auch noch Luca Werner wegen Rücken- und Nackenblockade krank. Trotz dieser Handicaps dominierten die Gäste bis zum 10:6 die ersten knapp 20 Minuten. „Dass wir Halterns Mittelmann gut kontrolliert haben, war einer der Schlüssel zum Sieg“, sagte Michael Boy.Dennoch kam der HSC immer wieder zurück. In entscheidenden Momenten der umkämpften zweiten Halbzeit zahlte sich aber Loxtens Trainingsschwerpunkt für die Rückraumspieler aus: Nach Marian Stockmann traf auch Marlon Meyer immer besser, so dass die Frösche jubeln durften.

SF Loxten: Dähne (1. HZ), Possehl (2. HZ); Menger, Stockmann (7), Harting (2), M. Harnacke (1), N. Patzelt (3), Schulz (6/4), Zwaka (2), Meyer (6), Schröder (1), von Ameln. Stationen: 3:3, 4:7 (14.), 6:10 (19.), 12:14 – 14:15, 17:17 (40.), 19:17, 19:20 (48.), 20:20, 20:22, 23:22 (53.), 23:25 (56.), 25:25 (58.), 25:28 (60.).

So geht es weiter: Sa., 24.10., 18 Uhr TuRa Bergkamen (H).