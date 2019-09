Lisa Beugholt in Aktion: Mit der U18-Westfalenauswahl tritt das 15-jährige Talent des BV Werther beim DFB-Länderpokalturnier an. Foto: Stephan Arend

Von Stephan Arend

Zur Person Lisa Beugholt (15) wohnt in Herford, trägt aber seit drei Jahren das Trikot der Wertheraner Juniorinnen. Angebote des Herforder SV hat sie abgelehnt: »Anne Horstmann und Jennifer Damkröger sorgen beim BV im Training für eine hohe Qualität, das ist für mich entscheidend.« Zuvor spielte Beugholt für SC Enger und Spvg. Hiddenhausen in Jungenmannschaften. Bis vor kurzem trainierte sie auch im Stützpunkt mit Jungen. Mit den B-Mädchen des BV schaffte die Gymnasiastin in der vergangenen Saison überzeugend den Aufstieg in die Westfalenliga: »Mein bisher größter Erfolg.« Trotz dreier Niederlagen zum Saisonauftakt hat die Mittelfeld-Spielerin mit ihrem Team den Klassenerhalt noch längst nicht abgeschrieben: »Die Ergebnisse spiegeln nicht unsere Leistungen wieder. Vor allem im letzten Spiel haben wir es gut gemacht, nur leider die Tore nicht geschossen. Wir haben genug Qualität, um unser Saisonziel zu schaffen.«

Für Lisa Beugholt ist es die Chance, sich auf der großen Bühne zu präsentieren. »Es ist mein erster Länderpokal. Klar bin ich aufgeregt. Doch wenn das Spiel angepfiffen wird, werde ich meine Nervosität ablegen«, sagt die Mittelfeld-Spielerin, die mit den B-Juniorinnen des BV Werther jüngst in die Westfalenliga aufgestiegen ist. Das Turnier in Duisburg-Wedau ist ein Schaulaufen der begabtesten deutschen Nachwuchsfußballerinnen. Ein gutes Spiel, vielleicht nur eine überragende Aktion kann alles verändern. Schließlich werden Scouts der großen Vereine ganz genau hinsehen und hinter den Namen der auffälligsten Spielerinnen Ausrufezeichen setzen. Und natürlich sind auch die Nationaltrainer der Juniorinnenteams dabei, wenn die Auswahlen der Landesverbände gegeneinander antreten.

Lisa Beugholt spielt seit der U12 in der Westfalenauswahl. Doch je älter die Talente sind, desto größer wird der nächste Schritt nach oben. 30 Nachwuchsspielerinnen waren beim ersten Sichtungslehrgang dabei, 16 von ihnen sind übrig geblieben, um mit der Westfalen-Auswahl beim Länderpokal erfolgreich zu sein. Mit ihren 15 Jahren zählt Beugholt zu den Jüngsten Spielerinnen im Aufgebot. »Die anderen Spielerinnen in meinem Alter sind alle U17-Nationalspielerinnen. Auch einige U18-Nationalspielerinnen werden in Duisburg dabei sein«, erzählt die Herforderin. Doch Angst vor großen Namen kennt sie nicht. Beugholt weiß, dass Talente aus den großen Vereinen wie in dieser Region Arminia Bielefeld oder FSV Gütersloh eher entdeckt werden. Sie kennt allerdings auch ihre (Offensiv)-Qualitäten: »Ich wäre nicht nominiert worden, wenn ich nicht mithalten könnte. Mein Ziel ist auf jeden Fall, auch in der Junioren-Nationalmannschaft zu spielen.«

Dafür schiebt der Schalke-Fan (»Mein Vorbild ist aber Sara Däbritz«) neben den Trainingseinheiten beim BV Sonderschichten in Sachen Koordination und Stabilisation – auch um Verletzungen vorzubeugen. Dass sie sich einst als Kind für den Fußball und gegen den Reitsport entschieden hat (»Meine Eltern haben auch lieber beim Fußball zugeguckt. Meine Mutter Sandra hat früher in der Kreisauswahl gekickt«), das hat sie noch nie bereut.

Auch die Mitschüler am Herforder Gymnasium drücken ihr die Daumen. Hier fühlt sich Lisa Beugholt wohl, hier will sie auf jeden Fall ihr Abitur machen – und danach mit dem Fußball vielleicht auch etwas Geld verdienen. Ein Traum wäre es, in der Bundesliga und für die Frauen-Nationalmannschaft zu spielen. Für das DFB-Länderpokal-Turnier bekommt sie schulfrei. Nach ihrer Rückkehr werden einige Klassenkameraden sie ganz bestimmt wieder zu einer Fußball-Challenge herausfordern. Auch diesen freundschaftlichen Duellen sieht Lisa Beugholt optimistisch entgegen: »Beim Lattenschießen braucht man auch Glück. Doch beim Ballhochhalten habe ich bis jetzt immer gewonnen.«