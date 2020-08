Die „13“ soll zur Glückszahl werden

So liebäugelt Bezirksligist TV Werther auch dank hochkarätiger Neuzugänge mit dem Aufstieg. SC Peckeloh spielt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Verbandsliga und nimmt diese Herausforderung an. Und Spvg. Steinhagen meldet eine zusätzlichen (Oldie-) Mannschaft.

TV Werther

Bezirksliga: Der Dino geht in seine 13. Bezirksliga-Saison in Folge. „Ein so langer Ligaverbeib ist extrem unwahrscheinlich und sollte jetzt endlich mal beendet werden“, sagt Trainer Stefan Sahrhage. Nachdem seine Schützlinge in der abgebrochenen Saison nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt sind, soll nun der Sprung in die Landesliga klappen. Das Team ist durch die Neuzugänge Achim Motzki und Michael Götting noch verstärkt worden. Somit verfügen alle Herren der Ersten über Oberliga-Erfahrung. „Da wir sämtliche Landesliga-Absteiger in unsere Staffel bekommen haben, wird die Saison richtig spannend“, sieht Sahrhage noch andere Teams mit Aufstiegsambitionen. Im Titelrennen hängt auch viel davon ab, wie oft die Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von mehr als 38 Jahren in Bestbesetzung antreten kann. Gleichwohl stehen weitere spielstarke Spieler als Ersatz zur Verfügung. Aufgebot: Eric Berger, Achim Motzki, Michael Götting, Marius Herbst; Maren Götting, Sabine Frey.

Bezirksklasse: Nach Rang fünf hat sich TV Werther II zum Ziel gesetzt, eine bessere Platzierung als in der Vorsaison zu erreichen. Das Team bleibt nahezu unverändert, trifft allerdings in einer stark besetzten Staffel an. Aufgebot: Julius Hüne, Dirk Stork, Sacha Kalinski, Henry Heuer, Oliver Witte, Stefan Sahrhage, Arne Hellmich; Barbara Lippert, Christiane Antons, Denise Sahrhage.

Außerdem schickt TV Werther eine dritte Mannschaft in der Kreisliga ins Rennen, die einen Podestplatz anpeilt. Auch Jugend-Spieler sollen zum Einsatz kommen und Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Neuzugang Michael Götting unterstützt Trainer Stefan Sahrhage bei den Übungseinheiten und soll für neue Impulse sorgen.

Nach sechs Meisterschaften in Folge (als U11, U13, U15, U19) will das U19-Team des TVW seine Erfolgsserie in der Bezirksliga fortsetzen. Werther stellte noch immer die jüngste Mannschaft. Mit einer Ausnahme könnten alle Talente in der U17 oder sogar in noch jüngeren Altersklassen spielen.

Spvg. Steinhagen

Bezirksklasse: Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte sollte es schon sein für die nominell gut aufgestellte erste Mannschaft. Doch die Erfahrungen der Vorsaison haben gezeigt, dass (zu) viele Ausfälle auch für dieses Team nicht zu verkraften sind. So musste zwischenzeitlich sogar um den Klassenerhalt gebangt werden, ehe die Spvg. im Schlussspurt in besserer Besetzung wieder punktete. Dank Neuzugang Lukas Bökhaus (Ajax Bielefeld) ist Steinhagen nun in der Breite besser aufgestellt. „Wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden als in der vergangenen Serie“, sagt Michaela Rahnenführer, eine der fleißigsten Punktesammlerin der Liga, angesichts der negativen Bilanz (7:15 Zähler). Aufgebot: David Märtins, Dominik Lüking, Lukas Bökhaus, Julian Märtins, Moritz Humberg, Tim Klausmeier; Michaela Rahnenführer, Carola George.

Außerdem schickt die Spvg. in dieser Saison wieder drei Senioren-Teams ins Rennen. Die dritte Mannschaft spielt genauso wie die Reserve in der Kreisklasse und setzt sich aus den Oldies wie zum Beispiel Jochen Hülsmann, Guido Frohwitter, Uta Möller oder Frauke Ruwisch zusammen. Dass Steinhagen mit vier Nachwuchsmannschaften (zwei Jugend- und zwei U13-Miniteams) in die Saison geht, unterstreicht die funktionierende Jugendarbeit der Abteilung.

SC Peckeloh

Verbandsliga: Beim SCP freut man sich nach dem Aufstieg auf die erste Verbandsliga-Saison der Vereinsgeschichte. „Eigentlich können wir nur gewinnen.“ Routinier Carl Goos fühlt sich einerseits in der Rolle des Außenseiters pudelwohl. Auf der anderen Seite ist der Klassenerhalt ein keinerlei unrealistisches Ziel: „Wenn alles passt, haben wir die Chance, es zu schaffen.“ So hat sich Peckeloh gezielt verstärkt. Vor allem die Verpflichtung von Hannah Sudhölter, die von Liga-Konkurrent TuS Eintracht Bielefeld kommt und als gute Doppelspielerin gilt, soll der Mannschaft einen Schub geben. Und im Herrenbereich hat das Team durch Neuzugang und Mixed-Spezialist Andreas Dankert in der Breite an Qualität gewonnen. Es sollte also niemand den Fehler machen, Peckeloh zu unterschätzen. Ein Gegner spielt laut Goos allerdings in einer anderen Liga – Ajax Bielefeld, der Verein des ehemaligen Steinhagener Trainers Robert Panasiewicz: „Ajax hat angeblich sogar Zweitliga-Ambitionen und ist mit seinen zwei bis drei polnischen Top-Spielern unschlagbar.“ Aufgebot: Kai Ruschhaupt, André Kämpchen, Carl Goos, Christoph Greßmeyer, Andreas Dankert; Karin Uhrich, Hannah Sudhölter.

Außerdem tritt SC Peckeloh mit Seniorenteams in der Bezirksliga und Bezirksklasse an, hat zudem zwei Nachwuchsteams gemeldet.