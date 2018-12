Von Arndt Wienböker

»Ich bin einfach nur froh, dass wir diesmal ruhig geblieben sind und das Spiel gewonnen haben«, atmete TuS 97-Trainer Eric Husemann nach dem Befreiungsschlag kräftig durch. Dass die umkämpfte Partie insgesamt auf niedrigem Niveau stand, war wohl auch der Tabellenkonstellation geschuldet. »Wenn der Letzte auf den Vorletzten trifft, spielt natürlich auch die Verunsicherung mit«, erklärte Husemann. Sein Kollege Manuel Mühlbrandt zeigte sich nach dem Abpfiff tief enttäuscht: »Es hat die Mannschaft gewonnen, die weniger Fehler gemacht hat. Wir müssen den Abstiegskampf endlich annehmen und verinnerlichen.«

Beide Mannschaften drücken aufs Tempo

Beide Mannschaften drückten in diesem »Vier-Punkte-Spiel« von Beginn an aufs Tempo. »Im Angriff haben wir die Sachen meistens auch gut zu Ende gespielt«, meinte Sebastian Kopschek. Als der Linkshänder in der 13. Minute nach einer Zeitstrafe gegen Jakob Röttger erstmals das Parkett betrat, war der Abnutzungskampf in vollem Gange. Nach dem 7:7 gerieten die Jürmker, die in der Abwehr zu viele Lücken offenbarten, 8:10 in Rückstand. Dank einiger Paraden des nun für David Weinholz zwischen die Pfosten gerückten Christian »Buddha« Trittin gelangen dem TuS 97 dann einige Ballgewinne. Die treffsicheren Leon Ludwigs und Sebastian Reinsch glichen mit zwei schnellen Gegenstoßtoren zum 10:10 aus, Kreisläufer Lukas Heins und Justin Mühlbeier machten den 4:0-Lauf zum 12:10 perfekt. TSG-Trainer Mühlbrandt nahm eine Auszeit, doch der TuS 97 brachte die Führung in die Pause (18:15).

Als Ludwigs in der 35. Minute auf 22:17 erhöhte, lag eine Vorentscheidung in der Luft. Doch Jöllenbeck wäre nicht Jöllenbeck, wenn es nicht doch wieder spannend geworden wäre. »Ich weiß auch nicht, warum wir es nicht hinkriegen, so ein Spiel dann vorzeitig für uns zu entscheiden. Da müssen wir hinkommen«, erklärte Sebastian Kopschek.

»Dieser Sieg hat hoffentlich Signalwirkung«

So aber hieß es einige Ballverluste und Fehlwürfe später nur noch 24:23 (43.), nun sah sich Eric Husemann zu einer Auszeit gezwungen. Zunächst ohne Erfolg: Beim 25:25, 26:26 (47.) und 28:28 (54.) drohte die Partie zu kippen. Doch die Jürmker behielten die Nerven. Da jetzt auch David Weinholz ein paar wichtige Bälle parierte, unter anderem einen Siebenmeter von Florian Öttking, bog der TuS 97 endgültig in die Erfolgsspur ein. Kopschek und Justus Clausing trafen zum 30:28. Harsewinkel leistete sich einen weiteren Abspielfehler (Moritz Schneider) und als Lukas Heins einen Abpraller nach einem Fehlversuch von Reinsch zum 31:28 (58.) vollendete, war die Vorentscheidung gefallen. Harsewinkels offene Deckung änderte daran nichts mehr. Jöllenbeck brachte den verdienten Erfolg ins Ziel und durfte sich über den ersten Auswärtssieg der Saison freuen. »Lieber so gewinnen als am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dieser Sieg hat hoffentlich auch Signalwirkung fürs neue Jahr«, sagte ein erleichterter Sebastian Reinsch.

Der TuS 97 beendet die Hinrunde als Tabellenzwölfter mit 7:19 Punkten. Husemann: »Das ist natürlich längst nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber heute zählt erstmal nur der Sieg.«

TuS 97 Bielefeld-Jöllenbec k: Trittin/Weinholz – Grothaus, Kraatz (2), Heins (3), Niehaus, Kopschek (7/4), Reinsch (7), Klusmann, Ludwigs (8), Clausing (4), Röttger (2), Mühlbeier (1).