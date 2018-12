Bielefeld (WB/jm). Die TSG A-H Bielefeld hat ihre Punkte eins und zwei unter Neu-Trainer Carl Moritz Wagner eingesackt. Beim hart erkämpften 34:31 (15:15)-Auswärtssieg in Soest überzeugte der Handball-Oberligist, der die Hinrunde damit auf Tabellenplatz drei abschließt, nach einer ereignisreichen Woche als Einheit. »Das war ein ordentlicher Auftritt, durch die Bank. Ein Schritt in die richtige Richtung«, lobte Wagner, der in der ersten Hälfte in der Abwehr mitackerte.

Die Art und Weise, wie der Gast diesen »extrem wichtigen Sieg« einholte, rang dem erleichterten Geschäftsführer Christian Sprdlik Hochachtung ab. Insgesamt 20 Fahrkarten und sieben technische konnten repariert werden. »Wahnsinn! Sensationell! Das war Spaß und Leidenschaft. Charakterstärke par exzellence. So habe ich mir das immer gewünscht.«

Trotz Rückstandes immer ruhig geblieben

Der Soester TV, »sofort kampfbereit und entschlossen« (Wagner), entpuppte sich trotz der Ausfälle von Leistungsträgern als der erwartet starke Gegner mit einem effektiven Kreisläuferspiel und gab in der ausgeglichenen ersten Hälfte den Ton an. Die TSG verbuchte insgesamt zu viele Fahrkarten und lag so lediglich ein Mal vorn, beim 5:4 (9., Hinz). Als Soest sich auf 11:8 (19.) abgesetzt hatte, nahm Wagner eine Auszeit, um sein Team neu zu justieren. »Die Mannschaft ist trotz der Rückstände ruhig geblieben und hat sich immer wieder rangekämpft«, lobte Sprdlik. Über 13:13 und 15:15 ging es Kopf an Kopf in die Kabine.

Jonas Zwaka sieht die Rote Karte

Auch nach dem Wechsel waren beide Teams in der sehenswerten Kampfpartie ebenbürtig. Für Jonas Zwaka war in Minute 37 Schluss. Bei einem etwas ungestümen Einwechselvorgang rannte er Soests Ballträger um und bekam die Rote Karte gezeigt; nur eine Matchsperre. Nach dem 19:21 wendete sich das Blatt. Arne Kröger, der zwölffache Torschütze Julius Hinz und Maximilian Schüttemeyer rissen mit einem 3:0-Zwischenspurt die Führung an sich (22:21, 41.) . Fortan war die geduldig spielende TSG am Drücker und sollte dank einer nun hohen Angriffseffektivität nur noch drei Gleichstände zulassen, zuletzt beim 25:25 (49.). Als Hinz und Schüttemeyer in Überzahl auf 27:25 erhöhten (51.), war das Happyend greifbar – und gegen sieben Soester Feldspieler, die nun zwei Kreisläufer aufboten, beim 31:27 (55.) festgezurrt. Dass der starke Hinz vom Siebenmeterpunkt die Entscheidung verpasste (57.) und Soest nochmal auf 32:30 verkürzen konnte, fiel nicht mehr ins Gewicht. Johannes Krause und Tobias Fröbel machten alles klar.

Sprdlik ist von Wagner »schwer begeistert«

»Wir haben bewiesen, dass wir gute Typen haben. Dass wir uns mannschaftlich so geschlossen präsentiert haben, hat mich am allermeisten gefreut«, schwärmt Christian Sprdlik. Und wünscht sich, dass die TSG diese Form über den Jahreswechsel konservieren kann. Vom Trainernovizen Carl Moritz Wagner war er »schwer begeistert. Er trifft den richtigen Ton. Und das in einer Ruhe und Souveränität; fantastisch!«

»Definitiv noch Luft nach oben«

Das passende Geschenk zum dritten Advent war der 26:25-Streich von Favoritenschreck TuS Möllbergen über den Tabellenzweiten ASV Hamm-Westfalen II. Der weist damit wie die Bielefelder sechs »Miese« auf. Doch Carl Moritz Wagner guckt »nicht auf die anderen Ergebnisse. Ich schaue nur auf unsere Entwicklung und möchte jedes Mal eine Verbesserung erkennen.« Denn, so der Trainer: »Dieser Sieg in Soest war ein guter Grundstein. Ich habe aber 20 Sachen im Kopf, die wir besser machen müssen. Es ist definitiv noch Luft nach oben da!«

TSG A-H Bielefeld: M. Kroll/Hendrich – V. Kroll (1), Zwaka, Kröger (5), Wagner, Fröbel (2), Krause (4), Schüttemeyer (5), Wortmann (1), Bergen (2), Hinz (12/2), Sewing (2).