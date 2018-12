Bielefeld (WB). Keine Chance: Badminton-Verbandsligist TuS Eintracht hat nach dem 3:5 im Hinspiel auch das Wiedersehen beim Tabellenersten TuS Friedrichsdorf deutlich mit 2:6 (4:13 Sätze) verloren. Dass es so kommen würde, stand eigentlich schon vor dem ersten Aufschlag fest. Denn Maik Schwarzer musste verletzungsbedingt passen und sein Einzel kampflos 0:21/0:21 abgeben. Dick bandagiert, dazu Schmerztabletten eingeworfen, kämpfte Schwarzer im ersten Herrendoppel an der Seite Marcus Dechers tapfer und vergeblich; am Ende hieß es 17:21/10:21.

Ebenfalls auf verlorenem Posten stand das Duo Simon Böer/Alexander Buchwald. Die unterlagen glatt in zwei Sätzen 13:21/18:21. Nadine Rahmel und Hannah Sudhölter (16:21/18:21) konnten den 0:3-Rückstand nicht abwenden. »In den Doppeln waren wir nicht so wirklich da. Da hatten wir uns mehr ausgerechnet«, räumte Simon Böer ein. Er vermisste eine »hundertprozentige Einstellung«. Im Spitzeneinzel besorgte Marcus Decher den ersten Zähler. In drei Sätzen kämpfte er Joris Krückemeier 21:12/18:21/ 21:9 nieder. Simon Böer, der den ersten Satz knapp mit 26:24 für sich entscheiden konnte, profitierte im zweiten Satz (21:1) von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Sven Leifeld (Oberschenkel) – nur noch 2:3. Wegen Schwarzers Nichtantritt war maximal noch ein Remis möglich. Hannah Sudhölter im Dameneinzel (16:21/ 18:21) und das Mixed Alexander Buchwald/Nadine Rahmel (9:21/ 19:21) konnten es in der Sporthalle Alte Ziegelei aber nicht erzwingen.

Am 12. Januar 2019 geht’s weiter

Als Tabellenzweiter liegen die Eintrachtler nun vier Zähler hinter Friedrichsdorf zurück. Die angestrebte direkte Wiederkehr in die Oberliga wird in den ausstehenden fünf Spielen nicht mehr zu schaffen sein. Böer: »Wir wollen auf jeden Fall den zweiten Platz verteidigen. Theoretisch ist ja was am grünen Tisch möglich.« Am Samstag, 12. Januar 2019, wird die Meisterschaft fortgesetzt. Als Gegner stellt sich dann Abstiegskandidat 1. BC Vlotho in der Sporthalle der Kuhlo-Realschule vor.