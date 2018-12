Die Regionalliga-Volleyballer des Telekom Post SV um Trainer Michael Baumeister mussten zum Abschluss der Hinrunde in eine 1:3-Niederlage beim TVA Hürth II einwilligen. Foto: Thomas F. Starke

»Wir hätten zumindest einen Punkt mitnehmen können, wenn nicht sogar müssen«, ärgerte sich Trainer Michael Baumeister über den Ausgang und den Spielverlauf zum Abschluss der Hinrunde.

Der Tabellendritte aus Hürth legte los wie die Feuerwehr. »Im ersten Satz waren wir chancenlos«, gab Baumeister zu. Nach dem 17:25 rotierte der Telekom-Coach seine Reihen durch und wählte eine andere Aufstellung. Nun waren die Bielefelder ein Gegner auf Augenhöhe und erspielten sich eine knappe Führung. Als es beim 24:24 in die entscheidende Phase ging, waren es aber erneut die Gastgeber, die die Punkte machten – 24:26 aus Telekom-Sicht. Baumeister: »Die wussten, was sie mit dem Ball machen müssen und waren am Ende einfach cleverer als wir.«

Doch der PSV bewies Moral und gab sich trotz des 0:2-Rückstandes nicht auf. »Wir haben das Blatt im dritten Satz wenden können. Da haben wir richtig gut gespielt«, freute sich Baumeister über effektive Aufschläge und eine gute Feldabwehr. Der Lohn: Die Bielefelder zogen auf 19:14 davon und brachten den Satz sicher nach Hause. Das gab Selbstvertrauen, die Gäste blieben konsequent und erspielten sich auch im vierten Satz eine Führung, die jedoch keine Sicherheit geben sollte. »Wir sind nach dem 20:17 leider eingebrochen«, ärgerte sich Baumeister über einen 1:8-Antilauf, der schließlich im 21:25 und der 1:3-Niederlage mündete.

So geht der PSV als Tabellenfünfter (16 Punkte) ins neue Jahr. Baumeister: »Damit stehen wir ein wenig unter Wert da. Uns fehlt noch die Erfahrung und die Cleverness. Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich aber zufrieden, Fortschritte sind erkennbar.«