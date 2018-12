2. Regionalliga

Citybasket Recklinghausen II – TSVE-Dolphins 63:91 (13:20/15:24/ 21:28/14:19). Alle vier Viertel konnten souverän gewonnen werden. Trotz des Ergebnisses war es für Coach Emre Atsür kein ganz stressfreier Abend – er musste sich angesichts der schmalen Besetzung selber das Trikot überziehen. Denn neben Moritz Kutkuhn und Bernhard Neuhaus fehlten auch Noah Georgievski sowie Enno Zörkendörfer und Sebastian Bauer, beide bei der U18 im Einsatz. »Das hat mir Spaß gemacht«, kommentierte Atsür seine viertelstündige Entwicklungshilfe mit drei Dreiern. »Es war eine super Stimmung in der Mannschaft.«

Der kleine Haufen stellte sich von Beginn an schlau an. Die Point Guards Marc Lehmkühler und Leo Döring hätten die Offense gut geleitet, es aber auch leicht gehabt, so Atsür. »Recklinghausen hat überhaupt nicht aggressiv gespielt und uns gewähren lassen. Das war eine Atmosphäre wie in einem Freundschaftsspiel«, wunderte sich der TSVE-Coach über mangelnde Gegenwehr. »Wir konnten uns bewegen, wie wir wollten.«

Schon zur Pause hatte sich der TSVE ein stattliches 44:28-Punktepolster angelegt, das kontinuierlich ausgebaut wurde. Dass Dzemal Taletovic im Angriff »sein schlechtestes Spiel der Saison« (Atsür) ablieferte, konnten die Dolphins diesmal verschmerzen. Denn Bastian Landgraf war gar nicht zu stoppen, auch Scharfschütze Nico Rixe – sechs Dreier – hatte einen guten Tag erwischt.

TSVE-Dolphins: Lehmkühler (7/1 Dreier), Atsür (11/3), Dörnemann (13/2), Landgraf (19), Rixe (18/6), Döring (5), Taletovic (7/1), Derek (12).

Regionalliga Damen

TSVE Lady Dolphins – Citybasket Recklinghausen 63:61 (15:11/ 22:22/11:11/15:17). »Wir haben von Anfang bis Ende richtig konzen-triert gespielt«, strahlte Coach Emrah Turan nach diesem angesichts der personellen Probleme doch überraschenden Erfolg über den physisch überlegenen Gegner. Das aggressive Einschreiten hatte früh vier Teamfouls zur Folge, doch davon ließ sich der TSVE nicht weiter beeindrucken.

Der Gastgeber lag in dem Krimi stets sicher in Front; bis Recklinghausen drei Minuten vor Schluss zwei Dreier versenkte und so wieder den Ausgleich schaffte. Zwölf Sekunden vor Schluss (61:61) versuchte es Theresa Voß mit einem Dreier, scheiterte aber – wurde bei der Ausübung allerdings gefoult. Zwei der drei Strafwürfe saßen zum umjubelten Sieg. »Wir haben schlau gespielt, nicht überhastet, viele richtige Entscheidungen getroffen und so wenig Fehler gemacht«, registrierte Teamleaderin Dzenana Atsür sogar »eine 360-Grad-Wendung«. Immer wieder wurde die überragende Larissa Ellermann (29 Punkte) gesucht, die sich in Brettnähe klug in eine Vollstreckerposition manövrierte und im richtigen Moment den Ball zugepasst bekam.

Der Gegner ist seit Sonntag nur noch Tabellendritter, die Bielefelderinnen im Nacken. »Das hat Spaß gemacht«, grinste Dzenana Atsür. Groß gefeiert wurde nicht: Am Abend steht das WHV-Pokal-Achtelfinale beim TV Hörde (Oberliga) auf dem Programm.

TSVE Lady Dolphins: Ellermann (29), Niehaus (8/1 Dreier), Voß (8), Brinkmann (5/1), Schmittendorf (4), Falkowski (4), Atsür (3/1), Willms (2), Ritzinger, Schalk.