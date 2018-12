Von Jörg Manthey

»Dass wir so dominant und souverän auftreten, ist nicht selbstverständlich nach einem Abstieg«, so der Trainer weiter. »Wir ernten, was wir vorher gesät haben. Es freut einen natürlich, wenn der Plan so aufgeht.« Zu der gesteigerten fußballerischen Qualität habe sich ein Charakter gesellt, »der besser ist als im vorigen Jahr«, urteilt Markus Wuckel zufrieden.

Vier Richtige aus Herford

Er hat vier Richtige gescoutet. Das Neuzugänge-Quartett aus Herford hat voll eingeschlagen. Wobei Wuckel an die Anfänge erinnert. »Die Mädels waren in einem desolaten Zustand, körperlich wie mental. Es hat ein paar Wochen gedauert, sie in die richtigen Bahnen zu lenken.« Giustina Ronzetti, die schnelle Frau auf dem rechten Flügel, adelt Wuckel als »Unterschiedspielerin«. Friederike Schaaf und Lisa Lösch räumen im zentralen Mittelfeld auf und setzen genauso offensive Akzente. Sophia Thiemann hat es auf dem linken Flügel mit ihren Qualitäten an die vierte Stelle der internen Torjägerliste gebracht.

Flexibilität bewahren

Hatte der Trainer ursprünglich ein 4:1:4:1-System installieren wollen, so musste er rasch erkennen, dass dies nicht klappen würde. »Die Passhärte und Passgenauigkeit in die Schnittstellen haben nicht gestimmt.« Auch wenn Arminia überwiegend mit einer 4:4:2-Formation auftritt, so bewahrt sich der Spitzenreiter doch eine gewisse taktische Flexibilität. »Nach der Roten Karte gegen Annabel Jäger haben wir auf 3:5:2 umgestellt, im Pokal gegen Gütersloh eine Fünferkette gestellt«, merkt Wuckel an und nennt die Kaderbreite als großes Plus. Verletzungsausfälle wie etwa Annabel Jäger oder Laura Liedmeier konnten ohne spürbaren Leistungsabfall durch Malin Wilckens, Grit Bender oder Sophia Thiemann kompensiert werden.

Für das Kommende wünscht sich Markus Wuckel, »dass wir öfter zu Null spielen.« Das Umschaltspiel zu verbessern, von offensiv zu defensiv und auch umgekehrt, stehe wöchentlich auf der Trainingsagenda. »Wir lehnen uns nicht zurück. Diese Mannschaft will richtig Gas geben. Auch nach einer hohen Führung. Das verinnerlicht sie immer mehr.«

Grünheid läuft und läuft

Die bislang 33 Treffer der »hungrigen« Sarah Grünheid – mehr als Borussia Mönchengladbach II (32), Herforder SV (30) oder Fortuna Köln (27); für den Trainer leicht erklärbar. Seine »Zielspielerin« laufe »heute in einem Spiel mehr als früher in fünf Spielen.«

Markus Wuckel schwört seine Mannschaft auf »eine schwere Rückrunde« ein. Und findet es prima, dass Borussia Bocholt nur drei Punkte hinter den Bielefelderinnen auf Rang zwei geführt wird – dieser geringe Abstand hält wach. Und mit der Vizemeisterschaft will sich rund um die Schillerstraße keiner bescheiden. Wuckel: »Wir wollen Erster werden!« Meint: noch zwölfmal gewinnen!

Das Nachholspiel beim SV Bökendorf ist angesetzt worden für Samstag, 2. März (13 Uhr). Ein neuer Termin für die am Sonntag ausgefallene Partie gegen den 1. FC Köln II steht noch aus. Wuckel erkannte bei der Geißbock-Crew eine große »Angst, gegen uns zu spielen. Das ist ja auch eine Auszeichnung für uns.«

Winter-Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Rückserie beginnt in unveränderter Besetzung (»Es besteht kein Anlass, etwas zu machen«) am Montag, 14. Januar 2019. Testspiele sind vorgesehen bei Werder Bremen (19. Januar), gegen Recklinghausen (20. Januar), die B-Junioren des TuS Jöllenbeck (3. Februar), beim MSV Duisburg (9. Februar) und Hannover 96 (17. Februar). Das obligatorische Winter-Trainingslager auf dem Landerlebnishof Schmidt-Mühle in Bad Fredeburg steigt vom 25. bis 27. Januar. Ein Auftritt unter dem Hallendach ist geplant: in Recklinghausen (2. Februar).

DSC-Tore: Sarah Grünheid (33), Giustina Ronzetti (15), Maxine Birker (9), Sophia Tiemann (6), Tanja Grünheid (4), Malin Wilckens (4), Friederike Schaaf (3), Annabel Jäger (2), Lisa Lösch (2), Sandra Hausberger (1), Laura Liedmeier (1), Celine Preuß (1), Chantal Campos Chavero (1).