Bielefeld (WB/wie). Boxprofi Leon Hardt hat seinen nächsten internationalen Titel erkämpft. Der 30-jährige Detmolder, der auch in Bielefeld trainiert und mit Alexander Bich (BC Vorwärts) einen Bielefelder Coach an seiner Seite hat, holte sich am Samstag bei »Petkos Fight Night« in Kühbach bei Augsburg die Asia-Meisterschaft des Weltverbandes WBC im Halbschwergewicht.