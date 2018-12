Von Jörg Manthey und Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Halbzeit in der Handball-Oberliga: Die Hinserie ist für die TSG A-H Bielefeld nicht nach Wunsch gelaufen. Eine Begründung dafür wurde inzwischen korrigiert: Trainer Stephan Just entlassen, Carl Moritz Wagner als Nachfolger installiert. Beim TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck genießt Sven-Eric Husemann trotz ebenfalls enttäuschenden Zwischenzeugnisses das Vertrauen.

Licht und Schatten, Dritter und schon vier Punkte hinter dem stabil auftretenden Spitzenreiter LIT Tribe Germania zurück, mehrfach Klartext vom wenig amüsierten Geschäftsführer Christian Sprdlik: Das ist nicht das, was die TSG A-H Bielefeld ursprünglich vorhatte – aber auch nicht das Ende der Welt. Neu-Trainer Carl Moritz Wagner (»Wir haben mindestens zwei Miese zu viel. Das tut weh.«) möchte, dass seine Jungs sich gar nicht so sehr mit dem störenden Druckmittel der Tabellenoptik beschäftigen und stattdessen auf sich selbst besinnen. Er propagiert eine Politik der kleinen Schritte, die einzig eine Weiterentwicklung des Teams zum Ziel hat, peu à peu. »Der Rest wird dann automatisch kommen.« Wagners Premierensieg – 34:31 in Soest – hatte jedenfalls schon die Strahlkraft für die richtige Richtung.

Instabilität im TSG-Spiel

Neun Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen: Die Instabilität im TSG-Spiel war die einzige Konstante. Allzu oft waren es Einzelaktionen, die zu Siegen führten und so Mängel übertünchten. Schwarze Stunden wie das ohnmächtige 24:24 beim VfL Mennighüffen oder das nicht minder schlechte 25:25 gegen Möllbergen konfrontierten die TSG mit einem Spiegelbild von sich selbst, das Lichtjahre hinter dem eigenen Anspruchsdenken angesiedelt war.

Dass die Bielefelder über die vielleicht beste individuelle Qualität der Oberliga verfügen, beinhaltet zugleich die Herkulesaufgabe für Carl Moritz Wagner: Diese Puzzlesteine, diese verschiedenen Typen gilt es möglichst rasch – am Freitag, 11. Januar 2019, werden in Harsewinkel die nächsten Punkte vergeben – zu einem harmonischeren Ganzen zusammenzufügen. Stephan Just war das in seiner Amtszeit trotz guter Vorbereitung und Trainingssteuerung nicht gelungen. »Apollos« Erbe vielmehr: ein gespaltenes Team, das sich eigener Stärken beraubte.

Die Abläufe verfestigen

»Verfestigung der Abläufe im Angriff, mehr Tiefe generieren, Verbesserung beim Timing der Spielzüge, höheres Tempo der Abläufe, mehr Zweikämpfe gewinnen und eine zweite Welle mit einer Qualität, dass wir nicht zu stoppen sein werden.« Carl Moritz Wagner möchte eine TSG erfinden, die ein spritziger Spaß, neue Ge- und Entschlossenheit sowie absoluter Willen auszeichnen. Eine Mannschaft, zu deren kommenden Automatismen auch gehört, dass jeder für jeden sein letztes Hemd gibt. Solch selbstloses Engagement war in den Vormonaten ein bissel unterentwickelt. 2019 wird der Finne Richard Sundberg zurückkehren, der sich zu einer Unzeit verletzt hatte; gerade, als er erblühte. »Ich erhoffe mir von Richard vorne und hinten frische Impulse«, erklärt Wagner, der den Spielern jetzt zwei Wochen Pause gönnt. »Um die Kraftreserven aufzufüllen und den Kopf freizukriegen.« Am 2. Januar beginn eine »kleine zweite Vorbereitung.«

TSG-Torschützen in der Hinrunde: Hinz (97/38), Sewing (61), Schüttemeyer (47), Kröger (36), Bergen (29), Strathmeier (27), Krause (23), V. Kroll (15), Sundberg (13), Fröbel (11), Wagner (10), Zwaka (7/2), Schuwerack (5), Wortmann (5).

TuS 97 und die engen Spiele

29:30, 29:31, 29:30, 21:21, 31:31, 34:29: Willst du spannende Spiele sehen, musst du zum TuS 97 gehen. Die Ergebnisse der letzten sechs Begegnungen sind ein Beleg dafür. Das Problem: Bevor die Jöllenbecker am Samstag das Kellerduell bei der TSG Harsewinkel für sich entscheiden konnten, gab es viel zu selten etwas Zählbares. Platz zwölf mit nur sieben Pluspunkten aus 13 Spielen (zwei Siege, drei Unentschieden, acht Niederlagen) sind bei weitem nicht das, was sich die vor der Saison personell verstärkten Jürmker von der Hinrunde erhofft und erwartet haben.

Der Sportliche Leiter Thorsten Lehmeier will auch nichts beschönigen: »Wir liegen fünf bis sieben Punkte hinter dem zurück, was wir uns vorgestellt haben.« Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte zeigt sich Lehmeier dennoch optimistisch: »Es muss nach wie vor unser Anspruch sein, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Wir wissen, dass die Mannschaft die Qualität dafür hat. Erst einmal geht es aber darum, frühzeitig die Klasse zu sichern.«

Sieg als Signal für die Rückrunde

Eine ähnliche Zielsetzung formuliert Linkshänder Sebastian Kopschek, der wie Sebastian Reinsch und Justus Clausing vor der Saison vom Drittligaaufsteiger TuS Spenge gekommen ist. Der Sieg in Harsewinkel soll als Signal für die Rückrunde dienen. Kopschek: »Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch enge Spiele für uns entscheiden können. Das ist ganz wichtig. In der Rückrunde möchte ich auf jeden Fall mehr Spiele gewinnen als verlieren.« Dabei setzt Jöllenbecks Haupttorschütze auf einen Lernprozess. Kopschek: »Was uns fehlt, ist Konstanz. Wir müssen es hinbekommen, ein Spiel auch mal in 50 Minuten zu entscheiden. Es geht darum, ein Selbstverständnis zu entwickeln.«

Auf eine bislang vermisste Sieger-Mentalität hofft auch Trainer Eric Husemann. »Man hat in Harsewinkel erneut gesehen, dass wir noch nicht so gefestigt sind. Zum Glück haben wir diesmal aber die Ruhe bewahrt und sind in der entscheidenden Phase zurückgekommen. Im neuen Jahr wollen wir dann neu angreifen.«

Findungsphase ist vorbei

Das wird auch nötig sein, um die Abstiegsplätze weiter hinter sich zu lassen und den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. »Wir haben in den Spielen davor genug Lehrgeld bezahlt. Ich hoffe, dass der Sieg gegen Harsewinkel ein Startschuss für den weiteren Saisonverlauf ist. Wir wollen so schnell wie möglich da unten raus, denn da gehören wir ganz gewiss nicht hin«, setzt auch »Batti« Reinsch auf eine Aufholjagd in der Rückrunde.

Die Hinrunde war gekennzeichnet von vielen knappen Ergebnissen. Nur zweimal (in Hamm und in Ferndorf) blieben die Jürmker chancenlos. In allen anderen Spielen lagen höchstens fünf Treffer zwischen Sieg und Niederlage. Allerdings konnte der TuS 97 davon nur zwei (gegen Hemer und in Harsewinkel) gewinnen. Hinzu kommen die Punkteteilungen gegen Gladbeck, Möllbergen und Soest. »Was wir brauchen, ist der Glaube an die eigene Stärke. Dann gewinnen wir auch die engen Spiele«, sagt Thorsten Lehmeier. Die Findungsphase beim TuS 97 ist jedenfalls endgültig vorbei. Da es zudem keine Langzeitverletzten zu beklagen gibt, muss das Team in der Rückrunde liefern.

TuS 97-Torschützen in der Hinrunde: Kopschek (78/11), Ludwigs (58/2), Meyer (44/13), Reinsch (33), Clausing (33), Grothaus (32), Kraatz (25), Heins (15), Mühlbeier (9), Niehaus (8/2), Klusmann (7), Röttger (5).