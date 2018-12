Die Brackweder Spitzenspieler Stefan Höppner und Marcin Kubiak (im Hintergrund) sollen das Oberligateam in der Rückrunde noch zum Klassenerhalt führen. In einer Hinrunde voller Pleiten, Pech und Pannen gab es nur einen Sieg für die Brackweder. Foto: Thomas F. Starke

Von Arndt Wienböker

Nach dem Rückzug und dem sportlichen Abstieg aus der 3. Bundesliga verzichtete die SVB vor der Saison auf ein Startrecht in der Regionalliga und unternahm mit der ersten Mannschaft einen Neustart in der Oberliga. »Und dann ist alles gegen uns gelaufen, was gegen uns laufen konnte«, erklärt Abteilungsleiter Thorsten List. Das ernüchternde Ergebnis ist nach der Hinrunde in der Tabelle abzulesen: nur ein Sieg aus neun Spielen, Tabellenletzter mit 2:16 Punkten. »Das hatten wir uns alle natürlich anders vorgestellt«, gibt List zu.

Planung über den Haufen geworfen

Dabei wurde die Planung bereits vor dem ersten Saisonspiel über den Haufen geworfen: Kazimierz Wiszowaty, früherer polnischer Erstligaspieler, hatte bei der SVB zugesagt und war an Position drei vorgesehen. Kurz vor dem Saisonstart zog Wiszowaty seine Zusage dann aber plötzlich zurück, weil er ganz offensichtlich andere Vorstellungen bezüglich der vereinbarten Aufwandsentschädigungen hatte. »Loyalität sieht anders aus. Mit ihm hätten wir drei Spiele ganz sicher nicht verloren«, ist der Ärger bei Thorsten List noch nicht verflogen.

Die Mannschaft habe das so hingenommen. »In dem Wissen, dass es jetzt richtig schwer wird.« Dass es allerdings so schwer werden würde, damit hatten Spitzenspieler Stefan Höppner und Co. dann wohl doch nicht gerechnet. Nur das Heimspiel gegen TB Burgsteinfurt konnte in der Hinrunde gewonnen werden. Erschwerend kam hinzu, dass Höppner drei Spiele nicht mitmachen konnte und so auch die letzten Begegnungen des Jahres verloren gingen.

Mannschaft bleibt positiv eingestellt

»Die Mannschaft ist aber immer positiv eingestellt geblieben und hat sich den Spaß nicht nehmen lassen«, bescheinigt der Abteilungsleiter dem Team einen guten Charakter. Vier Punkte beträgt nun der Rückstand auf Relegationsplatz acht, den TB Burgsteinfurt einnimmt. Fünf Zähler sind es bis zum rettenden Ufer. »Wir geben noch lange nicht auf, sondern hoffen, dass jetzt nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht«, sagt Thorsten List.

Der SVB-Abteilungsleiter musste in der Hinrunde sogar selbst zweimal zum Schläger greifen. Das ständige Personal-Puzzle hatte zur Folge, dass insgesamt elf Spieler in neun Partien zum Einsatz kamen. Damit soll es nun vorbei sein.

»Klassenerhalt ist nach wie vor realistisch«

»Wir werden für die Rückrunde ordentliche Sechser-Mannschaften melden«, erklärt List. Das SVB-Oberligateam wird dann durch Philip Kortekamp ergänzt. »Er will nochmal angreifen«, sagt Thorsten List über den aus der 3. Mannschaft aufrückenden Kortekamp. In der Besetzung Stefan Höppner, Marcin Kubiak, Dan Drescher, Frank Wesch, Torben Pierskalla und Philip Kortekamp – der Pole Wiszowaty wird gestrichen – soll dann eine Aufholjagd gestartet werden. List: »Der Klassenerhalt ist nach wie vor realistisch. Wir haben noch sechs Heimspiele, darunter die Spiele gegen die direkten Konkurrenten.«

Der Fokus des Vereins liegt aber nicht nur auf der ersten Mannschaft, sondern auch auf der Reserve, die nach der Hinrunde in der NRW-Liga Relegationsplatz neun einnimmt. Hier sollen nun in erster Linie Lars Lückmann, Chris Klinksiek, Torben Jürgens, Frank Nagel, Dustin Ristow und Jan Luca Reckmeyer dafür sorgen, dass die Klasse gehalten wird. Silas Fritz und Dominik Sieks verstärken die 3. Mannschaft (Landesliga) und helfen bei Bedarf in der Reserve aus. Thorsten List: »So sind wir für die Rückrunde vernünftig aufgestellt und hoffen, dass wir unsere Ziele noch erreichen werden.«