Von Arndt Wienböker

»Das ist echt überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in diesen Bereich vorrücken können«, zeigt sich Trainer Andreas Brandwein mehr als zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden. Entscheidend für die starke Ausbeute sei die »mannschaftliche Geschlossenheit und eine vernünftige Kaderstärke. Außerdem haben sich die neuen Spieler sehr schnell an das Niveau in der Westfalenliga herangepirscht.« Brandwein zollt seinem Team ein dickes Pauschallob: »Wir haben intelligente Spieler, deshalb können wir auch flexibel spielen. Läuferisch können wir sowieso mithalten.« Was seinem Team etwas fehle, sei Körpergröße.

Obwohl nicht die Größten, sind die Theesener in der Hinrunde aber bereits häufig über sich hinausgewachsen. »Wir haben auch gegen die Topteams bewiesen, dass wir mithalten können. Es gibt überhaupt nichts auszusetzen«, freut sich der Sportliche Leiter Heinz-Werner Stork.

Ausfälle können kompensiert werden

Als Beleg dafür gelten Siege gegen den aktuellen Spitzenreiter Preußen Münster II (3:1) und den Tabellenvierten SV Rödinghausen II (3:1) oder Punktgewinne gegen den SC Roland (2:2) oder im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den TuS Hiltrup (1:1). Die höchsten Siege feierte Theesen mit dem 7:0 in Beckum und dem 5:1 in Delbrück zum Rückrunden-Auftakt. So richtig chancenlos war der VfL eigentlich nur beim 0:4 gegen den Tabellendritten SC Herford.

Und dabei gab es auch immer wieder einige personelle Ausfälle, die aufgrund des großen Kaders jedoch kompensiert werden konnten. In den ersten beiden Saisonspielen (1:3 gegen Delbrück und 2:5 in Hiltrup) musste der Aufsteiger noch etwas Lehrgeld zahlen, um sich dann Schritt für Schritt in der neuen Umgebung zu akklimatisieren.

Prunkstück ist die Offensive

Das Prunkstück der Mannschaft ist nach wie vor die Offensive mit der Sturmreihe Kai-Niklas Janz, Yatma Wade, Moritz Wefelmeier und Marvin Höner, die zusammen 27 Tore erzielt hat. Mit insgesamt 38 Treffern stellt der VfL-Express den drittbesten Angriff der Liga hinter den beiden Spitzenteams aus Münster und Neuenkirchen.

Ob der gezeigten Leistungen, der nachgewiesenen Westfalenliga-Reife und einem mehr als komfortablen Zwölf-Punkte-Vorsprung auf Relegationsplatz 13 hat Trainer Andreas Brandwein seine Zurückhaltung abgelegt. »Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht sicher die Klasse halten sollten. Wir wollen auch in der Rückrunde 20 Punkte plus X holen. Auf welchem Platz wir dann am Ende landen, ist mir nicht so wichtig.«

Steigerungspotenzial sieht Theesens Dauerbrenner, der seit 2005 das Traineramt bekleidet, allerdings nicht mehr viel: »Wir haben in der ersten Halbserie schon sehr nah am Maximum gespielt. Viel Luft nach oben ist da nicht mehr. Ich hoffe einfach, dass wir vom Verletzungspech verschont bleiben und die starke Hinrunde bestätigen können. Außerdem wollen wir die Spieler individuell weiter verbessern.«

Schon vier Punkte mehr als in der Hinrunde

Was dem Aufsteiger noch mehr Mut machen dürfte, ist die Tatsache, dass die Mannschaft durch die erfolgreichen ersten beiden Spiele der Rückrunde (5:1 in Delbrück, 1:1 gegen Hiltrup) bereits jetzt vier Punkte mehr geholt hat als zu Beginn der Saison. »Wer hätte vorher gedacht, dass wir mit 24 Punkten in die Winterpause gehen? Wir können super zufrieden sein«, sagt Kapitän Alessio Giorgio stellvertretend für die Mannschaft.

Wie seine Teamkollegen freut sich Giorgio nun auf die Hallensaison, die mit den Bielefelder Stadtmeisterschaften (27. bis 30. Dezember) eingeläutet wird. Außerdem nimmt Theesen Anfang des Jahres an den Turnieren in Heepen (5./6. Januar), Hüllhorst (6. Januar), Augustdorf (19. Januar) und Schildesche (20. Januar) teil. In der Westfalenliga geht es am 17. Februar wieder um Punkte.

Torschützen in der Hinrunde: Kai-Niklas Janz (8), Yatma Wade (8), Moritz Wefelmeier (6), Marvin Höner (5), Memos Sözer (4), Alessio Giorgio (3), Wilko Bruns (2), Anton Safonov (1).