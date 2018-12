Der VfB Fichte hat sich im Verlauf der Hinrunde stabilisiert und entwickelt. Mert Cingöz führt die interne Torschützenliste mit neun Treffern an. Der VfB hat gute Chancen, die sofortige Rückkehr in die Westfalenliga zu realisieren. Foto: Thomas F. Starke

Von Henrik Wittenborn

Doch was Ende August angesichts schwacher und verunsicherter Auftritte illusorisch erschien, ist trotz der ärgerlichen Unentschieden in den ersten beiden Rückrundenspielen gegen den Hövelhofer SV (2:2) und Viktoria Rietberg (1:1) Realität. Nach 16 von 28 Spielen haben die Hüpker beste Chancen, den unnötigen Abstieg aus der Westfalenliga auf direktem Weg wieder zu korrigieren.

Dabei musste den Bielefeldern der Start in die Saison wie eine Fortsetzung des Horror-Endspurts um den Klassenerhalt in der Westfalenliga vorgekommen sein. Nach dem 4:0 gegen den Hövelhofer SV am ersten Spieltag stand beim VfB schon zwei Wochen später nach Niederlagen gegen Rietberg (1:4) und Preußen Espelkamp (0:2) vieles auf dem Prüfstand. Eine Saison im Mittelmaß war da für den ambitioniert gestarteten und namhaft verstärkten VfB schon nicht mehr auszuschließen.

Personelle Experimente

Trainer Mario Ermisch warb schon früh um Geduld – und lag damit offensichtlich richtig. Wenn auch mit etwas Verzögerung und nach personellen Umstellungen. Noch zu Saisonbeginn schickte Ermisch sein Team meist mit einer offensiv ausgerichteten Dreierkette ins Spiel. Die erwies sich allerdings zu oft als zu anfällig und zwang den Fichte-Trainer zum Umstellen. Und das im großen Stil: Kapitän Orkun Tosun wurde aus dem linken Mittelfeld in die Innenverteidigung beordert. Mert Cingöz startete als Linksverteidiger, rückte Mitte der Hinrunde in die Offensivriege auf und ist im 4-3-3-System mit neun Toren mittlerweile mit Abstand Fichtes erfolgreichster Schütze.

Bereut hat Mario Ermisch seine personellen Experimente trotzdem nicht. »Wenn man über den Sommer 15 neue Spieler bekommt, dann muss man ja erstmal etwas ausprobieren.« Gut möglich übrigens, dass für Fichte in und nach der Winterpause neue taktische und personelle Experimente anstehen. Mit Stürmer Dennis Lobitz haben die Hüpker den ersten Zugang bereits verkündet. »Aber es wird wohl noch mehr bei uns passieren«, verriet Ermisch, ohne sich dabei auf konkrete Positionen festzulegen. »Im Winter sind die Möglichkeiten sowieso begrenzt.«

Tabellenführung ein netter Nebeneffekt

Mit seinen 28 erzielten Treffern zählt der VfB in dieser Hinsicht zwar nicht einmal zur Spitzengruppe der Landesliga, wohl aber mit seiner Defensive. Nach den Debakeln gegen Rietberg und Espelkamp mit sechs Gegentreffern kamen nur noch neun weitere dazu. Mit sieben Siegen in Folge arbeitete sich der VfB in dieser Zeit ab Mitte Oktober Platz für Platz nach oben – bis an die Tabellenspitze.

Dass der VfB dort auch bis zum Rückrundenstart am 17. Februar stehen wird; für Ermisch ist’s ein netter Nebeneffekt. Der Coach betonte unlängst, dass seine Rechnung zur Rückkehr in die Westfalenliga anders aussieht. »Wenn wir weiter im Schnitt zwei Punkte pro Spiel holen, dann wird das zur Meisterschaft reichen.« Und mit 33 Punkten aus 16 Partien liegt der VfB über den eigenen Zielen – denn die habe es laut Ermisch zu keinem Zeitpunkt gegeben.

Topspiele fast alle auf der Rußheide

Ein weiterer kleiner Vorteil für den VfB: Die vermeintlichen Topspiele gegen seine bisherigen Verfolger bestreiten die Hüpker im neuen Jahr fast ausschließlich auf eigenem Platz. So werden unter anderem noch der TuS Tengern (2.), die Spvg. Brakel (3.), der VfL Holsen (4.) und SuS Bad Westernkotten (5.) auf der Rußheide zu Gast sein. Tengern könnte punktemäßig durch einen Sieg im Nachholspiel gegen Bad Westernkotten aber noch am VfB vorbeiziehen.

Torschützen in der Hinrunde: Mert Cingöz (9), Marcel Rohde (4), Maximilian Helf (3), Benjamin Mulamba (3), Abubakari Sadicki (3), Kayhan Kaya (2), Jetfat Abrashi (1), Ugur Pehlivan (1), Muhammet-Ali Özel (1).