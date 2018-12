Mit vereinten Kräften will Volleyball-Regionalligist Telekom Post SV in der Rückrunde eine Aufholjagd starten. Foto: Bernhard Pierel

Von Henrik Wittenborn

Die nackten Zahlen sprechen allerdings eher eine andere Sprache. Als Tabellenfünfter haben die Bielefelder schon fünf Punkte Rückstand auf Rang vier und den Anschluss an die Spitzengruppe nach der 1:3-Niederlage in Hürth zum Hinrundenabschluss für den Moment ein Stück weit verloren. Rang zwei, der vor der Saison zumindest leise gehegte Aufstiegshoffnungen mit Leben füllen könnte, ist nach der Hälfte der Spielzeit acht Punkte entfernt. »Die Tabelle hat schon eine gewisse Aussagekraft«, meint Baumeister, der Punkte-Konstellationen bisher nicht überbewerten wollte.

Niederlagen gegen Spitzenteams

Die Art und Weise, wie sein Post SV zu seinen 16 Zählern gekommen ist, macht allerdings einigermaßen deutlich, dass die Bielefelder auf einer leistungsgerechten Position überwintern. Denn die vier Niederlagen gegen Brühl, Köln, Freudenberg und zuletzt Hürth II kassierte der Post SV genau gegen die Teams, die in der Tabelle vor Bielefeld stehen. Alle Gegner, die unter dem Vorjahreszweiten stehen, wurden größtenteils souverän besiegt – so auch der VBC Paderborn beim 3:0 im Derby Anfang Dezember.

Zahlenwerk, das für Michael Baumeister aber nur die halbe Wahrheit erzählt. »Es wären auch noch ein paar Punkte mehr drin gewesen.« Ende Oktober fiel sein Team in jenes Leistungsloch, das Baumeister schon in der Vorbereitung einkalkuliert hatte. »Da fehlte es zwischenzeitlich an Einstellung und Fortune.« Und an Erfolgserlebnissen: Die Topspiele gegen Freudenberg und Köln gingen jeweils mit 0:3 verloren.

Ein Fingerzeig für die Rückrunde? Eher ein Ansporn. »Wir freuen uns riesig, wenn es wieder losgeht und wollen noch etwas beweisen«, gibt sich Baumeister auch wegen der positiven Entwicklung kämpferisch. »Vieles wird selbstverständlicher, allmählich kann man meine Handschrift erkennen und das Mannschaftsgefüge passt richtig gut zusammen.«

»Gerade zu Hause wollen wir noch etwas reißen«

Für eine spannungsgeladene Rückrunde könnte allerdings nicht nur der Post SV selbst sorgen. Der TVA Hürth II dürfte als Tabellenvierter wegen des Starts der ersten Mannschaft in der 3. Liga ohnehin nicht aufsteigen und auch ein Freudenberger Verzicht auf den Sprung in die höhere Klasse sei laut Baumeister nicht ausgeschlossen. Auch der Spielplan meint es gut mit den Bielefeldern. Mit Ausnahme des FCJ Köln müssen alle Spitzenteams noch in der Almhalle bestehen. »Gerade zu Hause wollen wir noch etwas reißen und unseren Fans was bieten«, verspricht Baumeister.

Und sollte es mit der Aufholjagd nicht mehr klappen, könnte der Post SV in der Rückserie zumindest einen langen – dann dritten Anlauf – in Richtung 3. Liga nehmen. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits. Jugendspieler Anton Puls soll in der Rückrunde ins Team eingebaut werden, im Januar sollen die Bielefelder Personalplanungen weiter Fahrt aufnehmen.

Bis es so weit ist, hat Michael Baumeister aber noch einen »Weihnachtswunsch« an sein Team: eine vollere Trainingshalle. Verletzungen und Erkrankungen warfen Telekom in der Hinserie fast wöchentlich zurück. Und Baumeisters Wunsch scheint zumindest ein Stück weit in Erfüllung zu gehen. Routinier Tim Borgstedt, der sich bei seinem Saisondebüt gegen BW Aasee (3:1) Anfang Oktober schwer am Knöchel verletzte, hat mit dem Aufbautraining begonnen und soll spätestens im Saisonendspurt wieder eingreifen.