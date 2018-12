Von Henrik Wittenborn

Dabei waren die Voraussetzungen für Ost nicht unbedingt ideal: Nur wenige Stunden vor dem Auftakt gegen Senne teilte der Verein mit, dass Igor Sreckovic schon bei der Stadtmeisterschaft nicht mehr Trainer sein würde. Der Wechsel an der Seitenlinie schien allerdings Kräfte beim Team freizusetzen. Gegen den A-Liga-Tabellenführer und Gastgeber Senne drehte Ost nach ausgeglichener Anfangsphase auf und ging durch Barbaros Ulas in Führung.

Der Regionalliga-Futsaler der Black Panthers avancierte in der Folge zum Dreh- und Angelpunkt des TuS-Spiels und legte nach einem Senner Abspielfehler das 2:0 nach. Ein Wirkungstreffer für den Favoriten, denn nur wenige Minuten später stand es bereits 4:0. Senne kam in der Schlussphase zwar noch einmal auf 4:2 heran, an der ersten Überraschung änderte das aber nichts mehr. Sennes Malte Gruner nahm’s noch mit Humor. »Das ist das Senne-Syndrom. Immer wenn wir uns besonders viel vornehmen, kommen wir nur schwer ins Turnier.«

Ost reicht 3:3 gegen Hellas zum Gruppensieg

In einem emotionalen Griechenderby zwischen dem GSV Cosmos und dem SC Hellas ging der GSV in der Schlussminute mit 4:3 in Führung, 20 Sekunden vor dem Schlusspfiff glich der B-Ligist allerdings noch einmal aus. Derweil machte der TuS Ost mit dem ungefährdeten 6:0 gegen den SV Roj mühelos den nächsten Schritt in Richtung Zwischenrunde.

Der TuS 08 Senne I stand danach gegen Cosmos schon spürbar unter Druck und durfte sich keinen zweiten Fehltritt mehr erlauben. In einem teils emotionalen Spiel hielten die Senner Nerven, nach dem 7:5 hatte der TuS sein Weiterkommen weiter in der eigenen Hand.

Das hatte der TuS Ost schon vor seinem letzten Spiel sicher. Nach dem 9:1 gegen den GSV Cosmos war der TuS nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. »Wir haben versucht, in der Kürze der Zeit an ein paar Stellschrauben zu drehen und in erster Linie über die Emotion ins Turnier zu finden«, sagte Osts neuer Trainer Tim Heidemann. Seinem Team reichte ein 3:3 gegen Hellas zum Gruppensieg.

Der SCH hatte im »Finale« gegen Senne sein Schicksal selbst in der Hand, brauchte allerdings einen Sieg. Senne ließ Hellas beim 9:0 allerdings nicht den Hauch einer Chance, die Griechen müssen damit auf den direkten Vergleich mit dem Dritten der Gruppe 2 hoffen.