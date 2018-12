Von Arndt Wienböker

Allerdings hatten beide Teams zum Start ins Turnier deutlich sichtbare Anlaufschwierigkeiten. »Wir haben in den ersten beiden Spielen primitiv gespielt. Das war ernüchternd«, sagte Theesens Trainer Andreas Brandwein nach den beiden Auftaktsiegen gegen die B-Ligisten SV Ubbedissen (2:1) und Friesen Milse (6:0). Der Westfalenligist bot mit 15 Spielern die maximale Kaderstärke auf, darunter auch Neuzugang Nick Mdoreuli und der ehemalige Kapitän Dominik Neumann. »Mein Pass ist im Sommer in Theesen geblieben. Ich habe im Dezember dann ein paar Mal mittrainiert und so hat es sich ergeben, dass ich in der Halle dabei sein kann«, erklärte der mittlerweile beruflich nach Berlin verzogene Neumann.

Sein VfL gab sich in den folgenden Gruppenspielen gegen die B-Liga-Konkurrenz von Türkgücü Sennestadt (6:0) und SC Babenhausen (11:0) keine Blöße, was für Trainer Andreas Brandwein aber auch eine Selbstverständlichkeit darstellte: »Wir sind zum ersten Mal das ranghöchste Team bei den Stadtmeisterschaften. Das muss man dann auch sehen, wir wollen das Turnier schließlich gewinnen.« Brandweins Vertrag in Theesen hat sich übrigens um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das geschieht immer automatisch, wenn keine der beiden Seiten bis zum 30. November andere Absichten äußert.

Fichte muss »erstmal reinkommen«

Mit ähnlichen Turnier-Ambitionen wie Theesen ausgestattet ist Landesliga-Spitzenreiter VfB Fichte. Auch der Titelverteidiger tat sich anfangs schwer, lag gegen Türkgücü Sennestadt sogar 1:2 in Rückstand, um sich am Ende mit 4:2 durchzusetzen. »Wir müssen auch erstmal reinkommen und gucken, was wie zusammenpasst«, erklärte VfB-Trainer Mario Ermisch. Der beorderte Torwart Christopher Rump immer wieder als fünften Feldspieler in die gegnerische Hälfte. »So wollen wir eine Überzahl erzeugen. Das kann natürlich auch mal schiefgehen.«

So geschehen im Spiel gegen Türkgücü. In den anderen Partien gegen Milse (5:1), Babenhausen (7:1) und Ubbedissen (4:0) siegte der VfB mühe- und glanzlos. »Wir werden uns weiter steigern«, versprach VfB-Kapitän Orkun Tosun.

Im letzten Spiel des Abends kam es in der Sporthalle Jöllenbeck dann zum Finale um den Gruppensieg. Dabei setzte sich Theesen nach Toren von Janik Steffen, Kai-Niklas Janz und Moritz Wefelmeier mit 3:0 gegen den VfB durch.

Als Gruppendritter darf noch der SC Babenhausen auf den Einzug in die Zwischenrunde am Samstag hoffen.