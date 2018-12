Im Jahr 2019 findet kein Hallentrial in der Seidensticker Halle statt. Die 30. Auflage steigt nun am 23. Februar 2020. Foto: Jörg Manthey

Bielefeld (WB/wie). Der MSC Brake hat das Internationale Hallentrial für das Jahr 2019 abgesagt. »Aus organisatorischen Gründen«, wie der MSC-Vorsitzende Diedrich Weber erklärt: »Aufgrund von privaten Verpflichtungen stehen uns einige wichtige Helfer wie zum Beispiel Sportleiter Sven Hauke oder Jugendleiter Robin Lorenz, die beide ihre Bachelor-Arbeit schreiben, nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Wir wollen kein Risiko eingehen und konzentrieren uns lieber auf das Jahr 2020.«

Etwa 50 Helfer benötigt der Verein im Vorfeld des traditionellen Hallentrials, um alles Nötige auf die Beine zu stellen und einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Am Veranstaltungstag sind es sogar 80 Freiwillige. »Für uns als Verein ist das ein enormer Aufwand, der ohne unsere Mitglieder nicht zu stemmen ist. Wenn dann einige wichtige Köpfe fehlen, wird es kribbelig. Und eine mit heißer Nadel gestrickte, halbgute Geschichte machen wir nicht«, erklärt Diedrich Weber.

Der MSC Brake blickt mit seinem Internationalen Hallentrial auf eine 29-jährige Erfahrung zurück und weiß, dass in Vorbereitung des Spektakels in der Seidensticker Halle alle helfenden Hände benötigt werden. Da das diesmal nicht garantiert ist, steigt die 30. Auflage des Hallentrials nun am 23. Februar 2020. »Das Motto steht auch schon. Es hat etwas mit Musik zu tun. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten«, sagt Diedrich Weber.

Die Reservierung der Bielefelder Seidensticker Halle für den 24. Februar 2019 ist bereits zurückgezogen worden. Weber: »Die volle Konzentration gilt dem 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2020. Das wird wieder etwas Besonderes.«