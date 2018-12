Von Michael Zozmann

»Wir sind von der Papierform her Favorit und das wollen wir auch von Anfang an zeigen«, forderte Wellensieks Coach Dominik Popiolek von seiner Mannschaft eine konzentrierte Leistung. Seine Spieler erhörten ihn und ließen im Eröffnungsspiel dem VfL Schildesche, der im Kern mit der zweiten Mannschaft angetreten war, mit einem 10:0 keine Chance.

In der zweiten Partie wurde es den Gelb-Schwarzen allerdings deutlich schwerer gemacht. Oldentrup ging mit 1:0 in Führung und ließ sich auch in der Folgezeit nicht abschütteln. Als Tim Fischer beim Stand von 5:3 für den VfR knapp zwei Minuten vor Schluss eine Zeitstrafe erhielt und Joel Hertel auf 4:5 verkürzte, wackelte der Favorit kurz, am Ende brachte er den Vorsprung aber über die Zeit. Zwei Pflichtsiege gegen SCE Rot-Weiß (14:0) und den SC Bosporus (9:0) sicherten dem Bezirksligisten den ersten Platz.

Schildesche schaltet Bosporus aus

Oldentrup, bei dem seit kurzem Eduard Hertel auf dem Platz die Fäden zieht, stand nach der Auftaktniederlage im Spiel gegen Bosporus, das seine erste Partie gegen SCE gewonnen hatte, schon unter Druck. In einer ausgeglichenen Partie setzte sich der VfL am Ende verdient mit 7:4 durch, als Bosporus den Torwart herausnahm und alles auf eine Karte setzte. Mit dem folgenden 8:1 über Schildesche stießen die Oldentruper die Tür zur Zwischenrunde auf. Das abschließende 11:5 gegen SCE machte den zweiten Platz perfekt. Sven Kalus, der den urlaubenden Patrick Pyka vertrat, war zufrieden: »Wir haben gegen Wellensiek gut mitgehalten, das hat uns für die weiteren Spiele Schwung gegeben. Jetzt schauen wir, was noch weiter drin ist.«

In der letzten Partie trafen Schildesche und Bosporus aufeinander. Der Sieger würde sich für die Zwischenrunde qualifizieren, ein Unentschieden für beide das Aus bedeuten. Für Spannung war also gesorgt. Am Ende setzte sich Schildesche mit 13:3 durch und kam als bester Dritter weiter.