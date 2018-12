Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Das favorisierte Bezirksliga-Duo SC Bielefeld 04/26 und TuS Dornberg sowie B-Ligist KSC Bosna haben am Freitagabend in der Vorrundengruppe 6 in der Sporthalle Sennestadt-Nord das Ticket für die Zwischenrunde am Samstag gelöst.

Bereits vor dem ersten Anpfiff war klar, dass zwei Siege zum Weiterkommen reichen würden, da der Dritte der Gruppe 5 (Srbija) am Vortag nur 5 Punkte erspielen konnte. Entsprechend selbstbewusst gingen die Favoriten ins Rennen. »Der Einzug in die Zwischenrunde ist Pflicht.« Darin waren sich Dornbergs Coach Thies Kambach und SCB-Trainer Jan Barkowski einig.

Und die Bezirksligisten erfüllten ihre Pflicht. Dornberg startete mit einem 5:0-Sieg gegen Bosna und einem hart erkämpften 3:2 gegen den anderen B-Ligisten FC Hilal Spor ins Turnier. Damit war das Weiterkommen bereits garantiert. »Wir haben eine vernünftige Hallentruppe am Start, müssen uns aber weiter steigern«, erklärte Thies Kambach, der als Spieler acht Mal die Bielefelder Hallen-Stadtmeisterschaft gewinnen konnte.

Den Gruppensieg sicherte sich am Ende der SCB 04/26, der sich im direkten Duell gegen Dornberg mit 7:4 durchsetzen konnte. Das Team von Co-Trainer Michael Wöhrmann, der anstelle von Barkowski das Coaching übernahm, gab sich in allen vier Spielen keine Blöße. Auch dank Stürmer Dennis Lobitz, der vor seinem Wechsel zum Landesliga-Spitzenreiter VfB Fichte während der Stadtmeisterschaft seine Abschiedsvorstellung im SCB-Trikot gibt.

Hilal Spor verspielte seine Chancen im Duell gegen Bosna – 4:9 nach einer 4:1-Führung. So reichten Bosna am Ende zwei Siege, um als Gruppendritter in die Zwischenrunde einzuziehen.

Drei gehen, einer kommt

Derweil dreht sich in Dornberg das winterliche Personal-Karussell. Torwart Anil Sirin und Orkun Özdogan schließen sich dem Bezirksliga-Konkurrenten SuK Canlar an und sind ab Januar spielberechtigt. Außerdem verlässt Marvin Gellermann die Dornberger in Richtung Bezirksligist Spvg. Steinhagen. Dafür vermeldet Dornberg Mittelfeldspieler Mario Granitza (TV Neuenkirchen) als Winter-Zugang.