Von Henrik Wittenborn

Zu verdanken ist die Familienzusammenführung in erster Linie dem Ältesten der drei Gruners. Jura-Student Jan legte kürzlich seines erstes Staatsexamen an der Uni Münster ab und hat mit der im Februar beginnenden Rückrunde wieder mehr Zeit für den TuS 08 – und seine Brüder. In Münster kickte er zuletzt für den Bezirksligisten BW Aasee und kehrte im Sommer zumindest formal nach Senne zurück. Bis zur »gemeinsamen Sache« der Gruners musste es allerdings erst Winter werden: Bei der Stadtmeisterschaft stand das Trio jetzt gemeinsam auf dem Feld.

Ole verdrängt Malte in den Sturm – und der trifft 18 Mal

»Zum ersten Mal überhaupt«, erklärt Malte. Denn rein fußballerisch hatten sich die Gruners in den vergangenen Jahren immer wieder knapp verpasst. Durch den Altersunterschied von jeweils zwei Jahren – Jan ist 24, Malte 22 und Ole 20 – kreuzten sich die Wege der Gruners zu Jugendzeiten noch nicht.

Ganz anders abseits des Platzes: Jan zog es nach dem Abitur für ein Jahr nach Australien, Malte machte es ihm gleich und auch Ole sammelte seine Erfahrungen in Down Under. Ole und Malte stehen schon seit der vergangenen Saison gemeinsam für den TuS 08 auf dem Platz und halfen bei der Senner Herbstmeisterschaft in der Kreisliga A. Mit 18 Treffern in 16 Spielen ist Malte sogar Toptorjäger der Liga. Wenn auch wider Willen: »Ole hat mich ja in den Sturm verdrängt«, scherzt Malte.

Bis zum Sommer lief der nämlich noch als »Notsechser« im zentralen Mittelfeld auf. Seinen Posten übernahm Bruder Ole und Malte rückte in vorderste Reihe. In Senne sind die Gruners übrigens nicht die einzige Familienbande: Auch die Brüder Michel und Moritz Dennin laufen gemeinsam für den A-Ligisten auf.

Dabei war die Vereinigung der drei Gruners im Sommer beinahe schon geplatzt: Malte stand dicht vor einem Wechsel zum Bezirksligisten TuS Dornberg, der letztlich auch aufgrund einer im Endspurt der vergangenen Saison erlittenen Verletzung platzte.

Der Vernünftige, der Freigeist und der Ruhige

Bleibt nur die Frage, wie reibungslos die Gruners in der Rückrunde auch auf dem Platz miteinander harmonieren. Denn es gäbe da durchaus Zündstoff, wie Malte mit einem Augenzwinkern verrät. »Es gab da Mal einen Vorfall in der Aufstiegsrunde.« Gegen den SC Espeln sahen Malte und Jan Gruner zeitgleich die Gelbe Karte. Wegen Meckerns. Die Gruners hatten sich aber nicht etwa mit den Espelnern in die Haare gekriegt, sondern unter Brüdern. »Da ist die Hemmschwelle einfach niedriger«, sagt Malte. »Aber jetzt wird das schon funktionieren.«

Vielleicht auch, weil sich die Gruners untereinander ergänzen. »Jan ist der Vernünftige«, sagt Malte. »Malte der Freigeist«, sagt wiederum Jan. Und Ole? »Der guckt sich an, was seine Brüder machen und reagiert dann«, scherzt Malte. In der Rückserie stehen die Gruners übrigens nicht nur für den Senner Traum vom Aufstieg auf dem Platz, sondern auch für den von Papa Tim. »Es ist sein größer Wunsch, dass wir mal alle drei zusammen spielen.«

Möglicherweise ist die Senner Familienbande allerdings nur eine auf Zeit. Im Sommer beginnt für Jan das Referendariat. Wo, das ist noch offen. »Aber der Pass bleibt in Senne«, sagt Jan. Genau wie sein Bruder Malte. Der hat sich nach den Erfahrungen des Sommers schon auf den TuS 08 festgelegt. Geht es nach allen drei Gruners, ist es aber nicht nur das erste gemeinsame Jahr, sondern auch das letzte in der Kreisliga A. »Wir wollen aufsteigen. Und die Chance ist so groß wie noch nie«, sagt Ole. »Der Kern der Mannschaft spielt schon ewig zusammen. In Senne geht es familiär zu.« Wie recht er doch hat...