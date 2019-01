Bielefeld (WB). Das Handballjahr 2019 beginnt lokal wie national mit Höhepunkten. In der Region lockt an diesem Wochenende der Kreispokal in die Hallen, überregional vom 10. Januar an die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Auf beides freut sich der langjährige Kreisvorsitzende Thomas Boerscheper, ließ er im Interview mit WB-Sportredakteur Jörg Man-they durchblicken.

Es gibt 24 Handballvereine in Bielefeld. 14 davon haben für den Kreispokalwettbewerb an diesem Wochenende gemeldet. Ohne die insgesamt zwölf Mannschaften von TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck und TSG Altenhagen-Heepen wäre das Teilnehmerfeld dennoch recht überschaubar. Sind Sie trotzdem mit der Resonanz zufrieden?

Thomas Boerscheper: Ja. Alle Mannschaften, die im Leistungsbereich spielen, sind dabei. Ich bin sicher, dass dieses tolle Event eine Woche vor dem Rückrundenstart wieder ein voller Erfolg wird. Alle sind doch hungrig auf Handball, und der Kreis serviert den Vereinen Hallen und Gegner auf dem Silbertablett. Nicht von ungefähr nimmt der TuS Spenge freiwillig teil, obgleich er als Drittligist automatisch für den DHB-Pokal gesetzt ist. Ich freue mich auf ein großes Familienfest.

»TSG-Vision ist klasse«

Der TuS Spenge ist aktuell der einzige Klub des Kreises auf DHB-Ebene. Geht es nach Christian Sprdlik, soll die TSG A-H Bielefeld auch nach oben durchstarten. Wie sehen Sie das Bundesliga-Projekt?

Boerscheper: Ich finde das klasse. Da ist eine Vision, ein Ziel erkennbar. Allerdings sind, wie zu erkennen, einige unbekannte Variablen mit im Spiel. Das macht so ein Unterfangen schwierig. Ich drücke der TSG die Daumen.

Ist der Handballkreis Bielefeld-Herford »gesund«? Worauf sind Sie stolz, was bereitet Ihnen Sorgen?

Boerscheper: Stolz bin ich auf die tollen Erfolge des TuS Spenge. Zweimal Deutscher Amateurpokalsieger, Aufstieg in die 3. Liga. Respekt, wie Heiko Holtmanns Jungs in dieser Klasse Akzente setzen. Oder unsere bundesweit beachteten Projekte wie Handballcamp und EDIS; dank finanzieller Förderung der Stiftung der Sparkasse Bielefeld, deren Lenkungsausschuss ich seit 2005 angehöre. Oder den Vielseitigkeitswettbewerb der E-Jugend. Dass der demografische Wandel kommen würde, war lange bekannt. Er bereitet allen Probleme. Für unsere 24 Vereine können wir einen Spielbetrieb aber immer noch aufrechterhalten. Auch finanziell steht der Kreis gut da. Insgesamt wird im Vorstand des Handballkreises gute Arbeit geleistet. Auf der anderen Seite klagen Vereine über einen Mangel an adäquaten Übungsleitern und fehlende Hallenzeiten. Die Schiedsrichterproblematik – bei Nichterfüllen des Schiri-Solls drohen bekanntlich Geldstrafen und Punktabzüge für die ersten Mannschaften – bereitet mir Bauchschmerzen. Eine prekäre Situation. Da haben wir jahrelang tief geschlafen. Lehrwart Sven Caspari, Schiedsrichterwart Sven Windmann und der Schiedsrichterausschuss leisten jetzt aber hervorragende Arbeit. Sie geben ihr Bestes, um die Misere in Grenzen zu halten. Vielleicht spielt uns ja auch die Heim-WM in die Karten.

»Erreichen des WM-Halbfinales ist Pflicht«

Ein gutes Stichwort. Was erwarten Sie von diesen Titelkämpfen? Welche Chancen hat das deutsche Team?

Boerscheper: Ich erinnere mich gerne an 2007 zurück. Das war ein Wintermärchen-Traum, ein Hype. Markus Baur, Florian Kehrmann und Co. haben eine ganze Nation verzückt. Das war allerbeste Werbung für den Handball. Natürlich wünsche ich mir, dass die deutsche Mannschaft diesmal ähnlich mit breiter Brust begeistert und sich als sympathisches Team zum Anfassen präsentiert. Ein gutes Abschneiden ist enorm wichtig für unsere Sportart. Auf der Bühne des eigenen Landes ist das Erreichen des Halbfinales meiner Meinung nach Pflicht, alles andere Zugabe. Weniger wäre nicht gut für den Handball. Vielleicht wird die WM ja auch ein Selbstläufer. Die heimischen Fans werden unsere Jungs tragen.

Das Kürzel DHB haben Sie beim zurückliegenden Kreistag so interpretiert: das Haus bröckelt. Was kritisieren Sie am Verband?

Boerscheper: Da sind hochdotierte Stellen mit studierten Menschen bestückt, die Agendas aufstellen und nach unten weiterreichen, aber vor diesen Überraschungen keinerlei Kontakt zur Basis pflegen. Die Basis muss dann irgendwie mit dem klarkommen, was von oben übergestülpt wird. Gewünscht vom DHB ist etwa ein Grundschul-Aktionstag. Macht schon Sinn. Wenn du einen Bundesligisten in der Stadt hast, geht sowas bedeutend einfacher. Kopfschütteln erzeugt hat bei mir auch die 5000-Euro-Strafe, die der Westfälische-Handball-Verband berappen musste, weil während der Frauen-Weltmeisterschaft Spiele im unteren Amateurbereich stattgefunden haben; freilich ohne jedwede negative Begleiterscheinung.

»Ich freue mich über jedes Torwart-Tor«

Werfen Sie doch mal einen Blick in die Glaskugel. Wo steuert der Handball hin, auch in Bielefeld und umzu? Was könnte uns nach dem siebten Feldspieler noch an Regeländerungen erwarten?

Boerscheper: Der Aufschrei war damals groß. So wird der Handball kaputtgemacht, hieß es. Inzwischen haben wir uns doch daran gewöhnt, oder? Auch, dass ein Torwart auf diese Weise mal fünf Treffer erzielen kann. Durchaus attraktiv. Ich jedenfalls freue mich wie Bolle über jedes Torwart-Tor. Ist doch eine tolle Show. Eine Sekunden-Regel bis zur Abschlusshandlung wie im Basketball hätte einen gewissen Charme. Damit würde das Spiel noch schneller. Ein Rückpass in die eigene Hälfte als Regelverstoß? Ich bin jedenfalls für alles offen und froh, dass der Handball von vor 50 Jahren mit 11:10-Ergebnissen Vergangenheit ist. Ich bin ein Typ, der den Handball zukunftsorientiert voranbringen möchte, und habe einer Kommission angehört, die ein Szenario 2035 entwickeln sollte, andere Handball-Spielformen. Seit Jahrzehnten finden Woche für Woche Punktspiele statt. Vielleicht sollte man mal über Ein-Tages-Turniere nachdenken? Oder die Altersgrenze nach unten setzen, um Talente bei den Herren und Damen einsetzen zu können. Ein Szenario war, den Handball elitärer zu machen, ähnlich wie in den USA Hochschulmeisterschaften auszurichten. Dazu wird es aber meiner Meinung nach nicht kommen. Sollten die Mitgliederzahlen auch in OWL spürbar rückläufig werden, wird solche Entwicklung mit Kooperationen mit Nachbarkreisen aufgefangen. Der letzte Schritt wäre eine Fusion aller vier OWL-Kreise zu einem Handballkreis OWL. Eine Vision, die in X Jahren bestimmt auch greifen wird. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir uns schon dreimal getroffen haben, um über die Zukunft zu sprechen. Tenor ist: Wir müssen was machen! Aber auch: Kooperation vor Fusion.