Von Henrik Wittenborn

Denn wichtiger als Punktzahl oder Platzierung ist Krause die Art und Weise, wie sich sein im Sommer neu zusammengestelltes Team einmal mehr im Mittelfeld der Bundesliga behauptet. »Die Entwicklung stimmt!« Dabei war der Weg zu einer vermeintlich sorgenfreien zweiten Saisonhälfte – zehn Spieltage vor Saisonende hat der DSC schon zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz – ein durchaus steiniger. Gerade zu Saisonbeginn bekamen Krause und sein Team den zurückliegenden personellen Umbruch zu spüren; in erster Linie an Ergebnissen. »Wir haben auch bei den vielen Niederlagen zu Saisonbeginn meist ein richtig gutes Spiel gemacht. Da war es gar nicht so einfach, den Jungs zu erklären, woran es gelegen hat und dass die nötige Qualität in jedem Fall da ist.« Aus den ersten sechs Saisonspielen sammelten die Arminen nur drei Punkte mit dem 1:0 gegen den MSV Duisburg und kassierten stattdessen unnötige Pleiten gegen die direkte Konkurrenz im Rennen um den Klassenverbleib wie FC Hennef (2:3) und Preußen Münster (0:2).

Paderborn-Spiel die Wende

Aus besagtem Rennen, in das Hennef und Münster nach wie vor verstrickt sind, haben sich die Bielefelder beinahe schon verabschiedet. Mit dem 3:1 beim SC Paderborn gelang die Wende und ganz nebenbei läutete der DSC damit einen beachtlichen Lauf ein. »Vorher war das Potenzial der Mannschaft auch gar nicht fair einzuschätzen, weil das Selbstvertrauen sichtbar gefehlt hat«, sagt Krause. Mittlerweile hat sich das Blatt längst gewendet. Seit Mitte Dezember verloren die Arminen nur noch zwei ihrer zehn Partien; 1:2 gegen den Zweiten 1. FC Köln und 1:7 gegen den Herbst- und Deutschen Meister Borussia Dortmund. »Man muss auch gegen das Nonplusultra unserer Liga nicht sieben Gegentore kassieren. Aber wir haben daraus die richtigen Schlüsse gezogen.«

Und anders als zu Saisonbeginn war Krauses Team nach der Pleite gegen den BVB im richtigen Moment zur Stelle. Nach ungefährdeten Siegen über RW Essen (2:0), Hennef (2:0) und den MSV Duisburg (3:0) scheint die Versetzung für die Arminen nur noch Formsache zu sein. »Wir sind total im Soll«, beurteilt Krause die 23 eingesammelten Punkte. »Jetzt ist das Selbstvertrauen da und die Mentalität eine ganz andere. Die Jungs sind enorm fleißig.«

Sieben Siege, sieben Niederlagen

Und mehr Mittelfeld könnte im DSC nicht stecken: Sieben Siegen stehen bei zwei Unentschieden sieben Niederlagen gegenüber. Auch das Torverhältnis ist mit 23 erzielten und 24 kassierten Toren beinahe ausgeglichen. »Aber wir dürfen jetzt nicht fahrlässig werden und sollten kein Stück weniger investieren als bisher.« Wie positiv letztlich das Saisonfazit ausfallen könnte, will der Trainer aber nicht an einer möglichen Gesamtpunktzahl festmachen. »Dafür sind einfach zu viele Wenns und Danns im Spiel.«

Das sagt Krause auch, weil er im neuen Jahr noch die ein oder andere Baustelle sieht. »Fehlerquote verringern, Kaltschnäuzigkeit erhöhen«, lautet sein Auftrag an sein Team – und an einen Neuzugang. Bahattin Karahan stößt zum Trainingsstart am 14. Januar zum Team. Der Offensivmann hinterließ bei einem Probetraining im Sommer einen guten Eindruck bei den Bielefeldern und stößt vom KSV Baunatal zum DSC.

Consbruch mit DFB-Nachwuchs in Spanien

Für einen Arminen endete die Winterpause schon am Mittwoch: Jomaine Consbruch ist bis zum 13. Januar Teil der Deutschen Nationalmannschaft, die sich im spanischen La Manga auf den Algarve Cup (4. bis 13. Februar) und die zweite EM-Qualifikationsrunde (17. bis 27. März) vorbereitet.

DSC-Torschützen: Dildar Atmaca (8), Akbar Tchadjobo (5), Julius Richardt (4), Jomaine Consbruch (2), Kevin Schacht (2).