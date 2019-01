Von Arndt Wienböker

Spitzenreiter MCH Sennestadt hat die mehrwöchige Spielpause genutzt, um seinen Kader noch einmal namhaft zu verstärken. Mit den beiden Nationalspielern Sandro Jurado Garcia und Gabriel Francisco de Oliveira Costa hat das Team aus dem Bielefelder Süden zwei weitere Hochkaräter verpflichtet. Als dritter Neuer hinzu kommt Torhüter Mohammad Reza Bahmei, der mit dem SSV Jahn Regensburg 2017 Deutscher Meister geworden ist und auch schon Erfahrung in der iranischen Futsal-Nationalmannschaft gesammelt hat.

Siebter beim Länderpokal in Duisburg

Jurado Garcia und Francisco de Oliveira Costa waren am vergangenen Wochenende auch für die Westfalenauswahl beim Länderpokal in Duisburg im Einsatz, wo das Duo nach dem ersten Turniertag allerdings passen musste – Jurado Garcia wegen einer Grippe, Oliveira Costa wegen Leistenbeschwerden. Die von MCH-Coach Sebastian Rauch trainierte FLVW-Auswahl belegte am Ende den siebten Platz unter 22 Mannschaften. Den Sieg holte sich das Team aus Berlin. »Mit dem Auftreten war ich zufrieden, mit dem Abschneiden nicht. Vom Potenzial her hätten wir einen Platz unter den Top 3 belegen müssen«, bilanzierte Sebastian Rauch, der dies nicht zuletzt auf »fehlende Erfahrung« zurückführte.

Neben dem Kampf um die Siegerschale stand beim Länderpokal vor allem die Sichtung für die Futsal-Nationalmannschaft im Fokus. Der MCH Sennestadt stellte mit insgesamt fünf Spielern – auch Kadiralb Dibra (schied verletzt aus), Fouad Aghnima und Robert Ljubic waren dabei – das Gros der Westfalenauswahl. Von den Black Panthers standen zudem der neunfache Torschütze Hakim Aytan und Nick Mdoreuli im zwölfköpfigen Aufgebot.

Primäres Ziel ist die DM-Qualifikation

In der am Samstag mit einem Heimspiel gegen Holzpfosten Schwerte beginnenden Rückrunde möchte MCH, das eine fast perfekte Hinrunde gespielt hat (acht Siege, ein Unentschieden), seine Spitzenposition untermauern. An der Zielsetzung lässt Sebastian Rauch keine Zweifel aufkommen: »Wir denken in Etappen. Erst einmal geht es darum, die nächsten drei Spiele zu gewinnen, um die Teilnahme an den Spielen zur Deutschen Meisterschaft festzuzurren.« Auch Teammanager Yasin Kacar formuliert ehrgeizige Ziele: »Wir müssen fokussiert bleiben. Primäres Ziel ist und bleibt die DM-Qualifikation; also Platz eins oder zwei. Aber wir wollen natürlich weiter jedes Spiel gewinnen, uns als Mannschaft weiterentwickeln und die Neuzugänge integrieren. In der Spitze sind wir jetzt noch besser aufgestellt.«

Allerdings müssen die Sennestädter beim Start ins neue Jahr auf zwei Leistungsträger verzichten. Die beiden Nationalspieler Memos Sözer (Syndesmoseband) und Vidoje Matic (Handbruch, ist bereits operiert worden) zogen sich bei den Bielefelder Hallenfußball-Stadtmeisterschaften Verletzungen zu und fallen länger aus. »Das ist natürlich verdammt bitter für die beiden, zumal Ende des Monats die ersten WM-Qualifikationsspiele mit der Nationalmannschaft anstehen«, erklärt Yasin Kacar. Vor allem die Verletzung von Sözer trifft den MCH hart. Rauch: »Memos ist der aktuell beste Futsalspieler Deutschlands. Ihn können wir nicht ersetzen. Ich gehe davon aus, dass er acht Wochen fehlen wird.« Damit wird Sözer auch dem DFB-Team in der WM-Qualifikationsrunde in Georgien (29. Januar bis 3. Februar) nicht zur Verfügung stehen.

Panthers nehmen Platz drei ins Visier

Die Black Panthers Bielefeld starten am Samstag beim UFC Münster mit einem unveränderten Kader in die Rückrunde. »Viele unserer Spieler sind mit ihren Vereinen bei Hallenturnieren im Rhythmus geblieben. Am Samstag sollten wir eine Toptruppe am Start haben. Da darf eigentlich nichts anbrennen«, betont Trainer Goran Novakovic. Ziel für die Rückrunde sei es, noch einen Platz in der Tabelle gutzumachen. Novakovic: »Wir wollen am Ende Dritter werden. Das könnte wichtig sein für die Qualifikation für die Futsal-Bundesliga.« Für die Saison 2020/21 ist bekanntlich eine deutsche Eliteliga in Planung, für die dann die Ergebnisse einer Dreijahreswertung zum Tragen kommen könnten. Aktuell belegen die Panthers den vierten Platz in der Futsalliga West. Der Dritte Holzpfosten Schwerte, am Samstagabend zu Gast in Sennestadt, ist aber nur ein Punkt entfernt.