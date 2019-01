Bielefeld (WB). »Hünenburg vertical« titelte sich das anspruchsvolle Vergnügen, das insgesamt 54 Läufer mit Hang zum Ultrasport zum Start am Parkplatz Zweischlingen lockte.

Der Kick: Maximal 2100 Höhenmeter konnten bei diesem privaten Einladungslauf an der Hünenburg bewältigt werden. Die Serpentinenstrecke mit anstrengenden Passagen hoch zum Fernsehturm musste bis zu 15 Mal erklommen werden. Pro Runde waren auf dem drei Kilometer langen Rundkurs 140 Höhenmeter zu bewältigen.

»Den Lauf zu organisieren, war eine hervorragende Idee. Neben der attraktiven Strecke bleiben mir die vielen lauffreudigen Gesichter in schöner Erinnerung. Lebensfreude war die dominante Ausstrahlung«, fasste Gewinner Till Winkler zusammen und grinste: »Damit ist klar, dass Lebensfreude Voraussetzung für verrückte Aktionen ist.« Normalerweise läuft der Sportwissenschaftler alleine, selten zu zweit. Winkler bewältigte die 45 Kilometer und 2100 Höhenmeter (Hünenburg Vertical »Gold«) in 4:22 Stunden. Sein persönlicher Höhepunkt war, dass Sohnemann Lugh eine Runde mit ihm mitlief. Wer zehn Runden mit insgesamt 1400 Höhenmeter zurücklegte (Status »Silber«) oder fünf Runden mit 700 Höhenmeter (»Bronze«), wurde natürlich ebenfalls als Finisher gewertet.

Schlammrutschige Abschnitte

Im Vergleich zur Hünenburg Vertical-Premiere vor zwei Jahren mit eiskalten Temperaturwerten erlebten die Teilnehmer diesmal bei typisch ostwestfälischem Nieselregenwetter eine durchweg reibungslose Veranstaltung. Die Bielefelderin Katja Pfenningschmidt-Redeker resümierte ihren persönlichen Gold-Erfolg mit den Worten: »Einzig, aber bestimmt nicht artig! Bei der von mir schon lang ersehnten Neuauflage vom Hünenburg Vertical war für jeden was dabei, der bereits zu Jahresbeginn seine guten Vorsätze in Taten umsetzen wollte.« Schlammrutschige Abschnitte, die die Anforderungen an die Kraftausdauer erhöhten, und steile Trails sorgen dabei für echtes Berglaufambiente! Die von den Teilnehmern gelobte liebevolle Streckenverpflegung und persönliche Betreuung sorgte für einen echten Wohlfühlcharakter. »Ich bin begeistert, wie positiv der anspruchsvolle Lauf wieder angenommen worden ist«, freute sich Organisator Jan-Olof Wadehn. Für ihn »definitiv ein Erlebnis mit dem Potenzial zum kleinen Klassiker im Teuto!«

Die Gewinner

Hünenburg Vertical Gold (45 km/2100 Höhenmeter) – Männer: Till Winkler (4:22 Std.), Frauen: Nicole Breuer (5:19 Std.).

Hünenburg Vertical Silber (30 km/1400 Höhenmeter) – Männer: Christoph Hellweg (4:06 Std.), Frauen: Heike Mohn (3:39 Std.).

Hünenburg Vertical Bronze (15 km/700 Hm) – Männer: Timo Grosche (1:43 Std.), Frauen: Ronja Fenn (1:55 Std.). Weitere Infos: