Von Hans Peter Tipp

»Das Hermannslauf-Orgateam freut sich über das erneut riesige Interesse an unserer Veranstaltung«, meldete Sprecher Olaf Werner in einer Pressemitteilung.

Startplatzbörse

Für alle, die zu spät gekommen sind, gibt es dennoch viele Wege, um am Sonntag, 28. April, bei der 48. Auflage des 31,1 Kilometer langen Volkslaufes vom Hermannsdenkmal in Detmold zur Sparrrenburg in Bielefeld an den Start gehen zu können. Erfahrungsgemäß steigt in den letzten Wochen vor dem Startschuss die Zahl der verhinderten Aktiven, so dass es bei Läufermesse am Samstag vor dem Lauf immer noch freie Startnummern angeboten werden. Wer nicht bis auf den letzten Drücker warten möchte, kann von Anfang Februar an bei der offiziellen Startplatzbörse des TSVE 1890 Bielefeld sein Glück versuchen.

Anmeldungen für den 9. Mini-Hermann für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, der kurz vor dem Zieleinlauf der Großen ebenfalls am 28. April auf der Promenade vor der Sparrenburg ausgetragen wird, nimmt der TSVE noch bis Ende März entgegen.

Alle Infos zum 48. Hermannslauf: www.hermannslauf.de