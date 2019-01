Von Jörg Manthey

»Wir wollten allen beweisen, dass Handball mit Emotionen und Kampf gespielt wird«, diktierte Dr. Carl Moritz Wagner gleichermaßen zufrieden, stolz und erschöpft in den Block. Der Spielertrainer würdigte die Einstellung. »Wir haben richtig gut verteidigt.« Da konnte der fünffache Torschütze Tobias Fröbel nur beipflichten: »Das war genau die richtige Antwort auf unser Spiel in Harsewinkel.«

Neuzugang Ulrich feiert Premiere

Die TSG musste mit Regisseur Johannes Krause (Knie) und Kreisläufer Mario Bergen, der sich im Abschlusstraining ebenfalls am linken Knie verletzt hatte (Verdacht auf Meniskusquetschung), zwei etatmäßige Stützen für den Innenblock im 6:0-Abwehrverbund ersetzen. Auch Torhüter Maximilian Kroll blieb an seinem 26. Geburtstag nur die Zuschauerrolle. Seinen Part übernahm der Neuzugang Fabian Ullrich aus der U23 des TSV Hannover-Burgdorf, der bis zum Saisonende im Tor aushelfen soll (wir berichteten). In den letzten sieben Minuten kam der 20-Jährige zum Einsatz und parierte gleich einen Gegenstoß.

Dank seines Zupackens in der Deckung kam der Gastgeber zu Ballgewinnen, die er mehrfach in knappe Führungen ummünzte – 4:2 (6.), 6:4 (10.), 8:6 (14.), 10:8 (19.). Als Luca Sewing in der 22. Minute zum 13:9 eindrosch und Felix Hendrich mit einer Klassetat einen Siebenmeter des achtfachen Torschützen Max Krönung parierte (»Das hat mir Aufschwung gegeben«), bahnte sich sowas wie eine Vorentscheidung an. Doch Pustekuchen! »Wir bringen uns selber um die erbrachte Arbeit und schenken Gladbeck mit einfachen Fehlern leichte Tore«, kommentierte Calle Wagner diese leichtfertige Phase voller Flüchtigkeitsfehler, die den Gast zur Pause auf 14:13 verkürzen ließ.

Hendrich und seine Abwehr rühren Beton an

In der Kabine verständigte sich die TSG darauf, ihr Konzept »strenger« zu spielen. In Unterzahl klaute Spielertrainer einen Ball, den der 33-Jährige per Tempogegenstoß zum 15:13 ins Netz katapultierte. Es folgte die stärkste Phase der nun stabilen Bielefelder. Felix Hendrich und seine Vorderleute rührten Beton an und ließen mehr als zehn Minuten kein Tor zu. Die erste und zweite Welle der dynamischen TSG begrub den Gegner unter sich. Nach dem 21:13 meldete sich Gladbeck zwar kurzzeitig zurück, erzielte bis zur 48. Minute (26:17) aber nur vier Tore. VfL-Coach Sven Deffte fand’s einfach nur »desolat« und »kopflos. Da haben wir alles falsch gemacht und das Spiel abgeschenkt.«

Die TSG baute ihren Vorsprung kontinuierlich bis auf 31:19 aus (54.), ehe die Angriffsdisziplin abebbte. Überhastete Aktionen, gepaart mit schlechtem Rückzugsverhalten, ermöglichten Gladbeck mit einem finalen 6:1-Lauf eine Ergebniskosmetik. Das konnte Deffte nicht erwärmen. »Wir haben dumm gespielt und überdreht. Das war unsere schlechteste zweite Hälfte der Saison.« Calle Wagner entschlossen: »Wir haben die richtige Mentalität gezeigt. So ein Heimspielgesicht will ich immer sehen.«

Revanche für Hinspielpleite geglückt

Revanche für die Hinspielpleite geglückt, Gladbeck beherrscht – »darauf können wir aufbauen«, blickte Tobias Fröbel zuversichtlich aufs Kommende. Und auch der neue Keeper strahlte. »Ein super Erlebnis«, freute sich Fabian Ullrich. »Wir sind gut als Team aufgetreten.«

TSG A-H Bielefeld: Hendrich/Ullrich (ab 53.) – V. Kroll (1), Zwaka (1), Kröger, Wagner (3), Fröbel (5), Schüttemeyer (6), Strathmeier (5), Sundberg (1), Wortmann, Hinz (5), Sewing (5).