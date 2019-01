Oberliga Herren

SV Brackwede – SG Telgte-Wolbeck Baskets 75:78 (23:15/ 21:17/18:16/13:30). Die Motivation passte, der Beginn war in Ordnung. Vor allem in der Deckung stellte Brackwede den Tabellenführer vor knackige Aufgaben. Der Lohn: Zur Pause lag der Gastgeber deutlich mit 44:32 in Front, und Brackwede sollte auch weiter am Drücker bleiben. Das dritte Viertel holte sich die Mannschaft des zufriedenen Coaches Yavuz Karahan ebenfalls. So wuchs das Polster vor dem unheilvollen letzten Durchgang bis auf 14 Punkte an (62:48). »Dann ging nach vier Minuten gar nichts mehr. Alles lief nur noch gegen uns«, verzweifelte Karahan. Erst musste Kapitän Petja Warwick mit seinem fünften Foul raus, wenig später auch noch Center Henning Schütte (36.). Ein folgenschwerer Qualitätsverlust. »Bis zur letzten Minute hatten wir immer geführt. Einfach nur ärgerlich, gegen den Tabellenführer so zu verlieren«, resümierte Karahan, der gleichwohl die »starke Leistung« seines Teams hervorhob. »Wir haben mit Herz gespielt und waren super auf den Gegner eingestellt. Die letzten fünf Minuten haben uns die verdiente Belohnung gekostet.«

SVB-Punkte: Müller (14/2 Dreier), Schütte (12), Willinghöfer (12/1), Warwick (11), Qasseissmetry (8), Pohl (6), Karakaya (5), Grolewski (4), Amui (3), Towers, Maßmann, Vogt.

Oberliga Damen

TSVE Bielefeld II – VfL AstroStars Bochum II 55:63 (21:14/ 11:21/10:16/13:12). Trainer Philipp Hunke konnte aufgrund von Krankheit und Urlaub lediglich auf sieben Spielerinnen zurückgreifen. Die kleine Rotation verbuchte dennoch einen vielversprechenden Start. »Vor allem offensiv lief es sehr gut«, kommentierte Hunke den Sieben-Punkte-Vorsprung nach dem ersten Drittel. Defensiv ließ der TSVE zu viele Bochumer Rebounds zu. »Im Zurücklaufen waren wir teilweise zu langsam. Das hat sich durch das ganze Spiel gezogen.« Zur Pause lagen die Bielefelderinnen bereits knapp im Hintertreffen (32:35). Offensiv konnte der Gastgeber nicht mehr an den Auftakt anknüpfen. Zwar konnte das Spiel immer eng gehalten werden, doch fehlte am Ende in verschiedenen Situationen auch das nötige Quäntchen Glück oder die Konzentration. »Wir haben zu siebt aber supergut gekämpft«, sprach Philipp Hunke ein Pauschallob für die Einstellung aus. »Es war zwar eine unnötige Niederlage, aber wir können angesichts der Personalsituation durchaus zufrieden sein.« Beide Mannschaften liegen jetzt mit jeweils 16 Zählern auf den Plätzen vier und fünf.

TSVE-Punkte: Islam (10/1 Dreier), Kämpfe (7/1), Klöpping (4), Duve (12/2), Hannemann (9), Wehmeyer (11), Rösner (2).