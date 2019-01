Bielefeld (WB/jm). Handball kann so leicht sein. So explosiv. So schön anzusehen. Wie konsequent und dynamisch die TSG A-H Bielefeld den VfL Gladbeck im ersten Heimspiel des Jahres 2019 zu Beginn der zweiten Halbzeit an die Wand spielte, mit Wucht und Tempo, war ein Hingucker.

Dieser zweite Durchgang mit seinen Phasen (von 14:13 auf 21:13 und von 31:19 auf 32:25) zeigte aber auch einmal mehr die verschiedenen Gesichter der Bielefelder »Wundertüte«, der am Ende wohl etwas die Kraft ausging.

Wagner ein echtes Vorbild

Statt diszipliniert weiterzumachen und womöglich einen kompromisslosen Kantersieg festzuzurren, streute der TSG-Angriff am Ende Konzentrationsfehler ein und wurde überrannt. Die 1:6 Tore schmerzten aber nicht weiter, dafür hatte das Heimteam zuvor gesorgt. Trainer Dr. Carl Moritz Wagner, der in Sachen Willen, Kampf und Emotionen vorbildlich voranging und »zwei Tage brauchen wird«, sich davon zu erholen, hielt sich erst gar nicht mit Kritik an dem Finale auf. Ebenso thematisierte er das geschrumpfte Personal – ohne Max Kroll, ohne Mario Bergen, ohne Johannes Krause, und Arne Kröger sollte eigentlich nicht spielen – bloß am Rande. Was ihn störte, war ein gewisses »Schema«, das sich ständig wiederhole. »Wir müssen daran arbeiten, unsere leichten Fehler abzustellen.«

Geschäftsführer Christian Sprdlik erlebte das Spiel »durchweg positiv. Das Zugucken war ein Genuss. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs.« Wie die TSG den Turbo zündete, als sie hochmotiviert aus der Kabine kam, imponierte ihm. »Das war perfekt. Genau das hatten wir uns vorgenommen.« Es sei aktuell nicht die einfachste Situation, weiß Sprdlik. Aber: »Es hat sich eine tolle Eigendynamik in der Mannschaft entwickelt. Sie erarbeitet das gemeinsam. Angeleitet von einem Calle Wagner, der perfekte Ansprachen findet. Er lebt das, was er fordert, selber hervorragend vor. Zu 100 Prozent. Wie Calle den Ball abfing und den Gegenstoß zum 15:13 verarbeitete, war für mich die Situation des Jahres.« Sprdlik glaubt, dass dieser dritte Sieg unter Calle Wagner einen Aha-Effekt beinhaltet. »Jetzt hat es auch der Allerletzte verstanden, wie es geht und worauf es ankommt.«

Torwart-Geburtstagskind Max Kroll, der seine Kniebeschwerden in Ruhe auskurieren soll, registrierte »eine gute Abwehrleistung mit einem guten Felix Hendrich hinten drin.« Hendrich reichte Komplimente gerne nach vorne weiter. »Die Jungs haben oft gut gestanden.« Zurück blieb ein verdatterter Sven Deffte. »Es hört sich bei diesem Ergebnis blöd an, aber diese Niederlage war völlig unnötig. Hier war mehr drin«, fand Gladbecks Trainer.

TuS 97-Frauen im Blickpunkt

Der kommende Sonntag, 27. Januar, ist beim TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck ein Saisonhöhepunkt, vor allem für den weiblichen Bereich. Nacheinander treten alle vier Frauenmannschaften an. Ein prestigereiches Schmankerl ist das immer junge Derby der 2. Frauen gegen die TSG Altenhagen-Heepen (16 Uhr), zugleich eine Neuauflage des Kreispokalfinales, das die 97-erinnen im Siebenmeterwerfen verloren. Der Gastgeber brennt auf Revanche. Ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt rundet den Handballtag ab. Eine Tombola, Spielecke für Kinder und vieles mehr warten den ganzen Tag auf die Zuschauer. Timo Brändel wirbt: »Das wird eine tolle Veranstaltung. Wer nicht kommt, verpasst was. Unser Ziel ist es, über den ganzen Tag 500 Leute in die Halle zu bekommen.« Es wird ein geringes Eintrittsgeld erhoben. Der Tageserlös kommt dem Jugendbereich zugute.

Linke verlässt Isselhorst

Torhüter Tobias Linke, Routinier mit Jöllenbecker Vergangenheit, wird den Verbandsliga-Dritten TV Isselhorst nach dieser Saison verlassen. Der Keeper will den zeitlichen Aufwand für den Handballsport reduzieren.