Bielefeld (WB/jm). »Wenn die Handballer dieselbe Mentalität haben wie die Fußballer, ist das eine sehr sympathische Auslosung«, freut sich Dr. Carl Moritz Wagner auf den FC St. Pauli. Haben sie. Trotz personeller Sorgen geht die TSG A-H Bielefeld am Samstag (17 Uhr) in ihrer guten Stube, dem Heeper Dom, als klarer Favorit ins Achtelfinale des Deutschen Amateurhandballpokals.

Zum einen ist es ein Heimspiel, zum anderen sind die Kiez-Handballer »nur« Neunter in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein. Allgemein wird die West-Staffel ja als die leistungsstärkste in Deutschland eingestuft.

Doch die Sicherheit ist trügerisch. Carl Moritz Wagner konnte wieder nur mit einer Rumpftruppe trainieren, kaum etwas einstudieren. Die Personalmisere weitet sich aus. Inzwischen steht fest, dass Johannes Krause längerfristig ausfällt. Der Mittelmann hat einen Innenbandanriss im Knie erlitten; mindestens sechs Wochen Pause. Mario Bergens Bänder sind wohl intakt, doch er hat Flüssigkeit im Knie. Der Kreisläufer wird noch zwei bis drei Wochen aussetzen müssen. Auch mit Arne Krögers Mitwirken rechnet Wagner nicht. Vincent Kroll (krank), junge Alternative für die Rückraummitte, muss für Samstag ebenfalls passen.

»Jonas Zwaka bringt die nötige Dynamik mit«

Heißt: Improvisieren! Als Mittelmänner drängen sich Maximilian Schüttemeyer und Jonas Zwaka auf. »Jonas bringt die nötige Dynamik mit. Er muss nur das Verspielte noch unterdrücken und sich auf die Basics konzentrieren«, wünscht sich Wagner einen Regisseur, der das Spiel »ohne Schnickschnack« lenkt. »Ich traue Jonas die Aufgabe zu. Er hat den richtigen Charakter dafür. Der will, das ist eine super Voraussetzung«.

Der letztlich souveräne Heimsieg über den VfL Gladbeck hat nicht nur Calle Wagner gut getan. »Das war richtig befreiend. Wir haben es allen gezeigt, dass es funktioniert, dass wir gute Jungs haben.« Ob der Aha-Effekt dieses Erfolges für den Pokal konserviert werden konnte? Wagner traut dem Braten nicht so recht. »Die Mannschaft ist unberechenbar. Wir haben schon mehrfach einem richtig guten Spiel ein schlechtes folgen lassen.« Und er zitiert Forrest Gump alias Tom Hanks: »Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was man kriegt.«

Gegner macht einen eingespielten Eindruck

Die Videoanalyse hat gezeigt, dass der Gegner einen eingespielten Eindruck macht, über eine stabile 6:0-Deckung und einen physisch präsenten Kreisläufer verfügt. »Die werden es uns nicht leicht machen. Wir müssen uns einfach auf unsere Aufgabe konzentrieren. Wieder bereit sein, uns in der Abwehr zu quälen und dann Ballgewinne sofort in Tempospiel ummünzen«, so Wagner. »Jedes Spiel beginnt bei Null, ohne Vorsprung. Ich weiß, dass das blöde Floskeln sind. Aber unsere Qualität, unsere Konsequenz im Abschluss ist nun mal nicht auf Knopfdruck da.«

Wagner mag den FC St. Pauli. »Das ist ein Verein, der sich sozial engagiert, der über den Tellerrand hinausblickt. Aber bei aller Sympathie werden wir ihnen das Weiterkommen nicht schenken. Unsere Jungs wollen zum Pokalfinale nach Hamburg. Das ist ein erstrebenswertes Ziel.«

An der Reeperbahn konnten sie keine Halle finden, in der geharzt werden durfte, und haben deshalb ihr Heimrecht abgetreten. Und Humor haben sie auch. »Verrückt. Wir fahren in eine Stadt, die es gar nicht gibt«, grienen sie in St. Pauli. »Es fährt ein Bus ins Nirgendwo...«