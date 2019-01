Die Wild Card-Spieler aus Ostwestfalen freuen sich auf die am Donnerstag beginnenden Deutschen Meisterschaften im Badminton, die zum 20. Mal in der Seidensticker Halle ausgetragen werden. Von links: Leonie Zuber, Simon Klaß, Nils Rogge (alle TuS Friedrichsdorf), Nadine Rahmel, Hannah Sudhölter (beide TuS Eintracht) und Cheforganisator Axel Seemann. Foto: Jörg Manthey

Von Jörg Manthey

Die Finanzexpertin weiß also, wovon sie spricht, wenn sie den Debütanten aus OWL zuruft: »Ich hoffe, dass ihr alle nervös seid. Eine gewisse Grundnervosität muss da sein.« Zweiter Tipp: »Nur Spaß haben, nicht ärgern. Verkrampfen führt bloß zu Fehlern.« Nadine Rahmel spielt im Damendoppel an der Seite der jungen Leonie Zuber vom TuS Friedrichsdorf. Beide konnten sich bei den »Westdeutschen« beschnuppern. »Eine gute Mischung. Wir werden unser Bestes geben. Mal gucken, ob wir unsere Gegner damit ein bisschen ärgern können.« Sie bekommen es am Freitag (14.10 Uhr) mit der Paarung Nicole Bartsch/Maxi Stelzer (SV GutsMuths Jena/OTG Gera) zu tun. Das Duo spielt in der Regionalliga und 2. Liga.

Hannah Sudhölter hat Zeugnisferien

Eine fünfköpfige Kommission hat im Vorfeld den Kandidatenkreis für die Wild Cards ausbaldowert. Zum ersten Mal ist Hannah Sudhölter dabei. Die 30-Jährige ist 2018 neu zum TuS Eintracht gestoßen; eine Rückkehr. Die Lehrerin (Englisch, Mathe, Sport) an der Gesamtschule Melle hat vor ihrem Studium für den TuS Dornberg gespielt und war schon oft Zuschauerin. Dass sie sich diesmal als Aktive zeigen darf, sei cool und passe einfach. »Wir haben Zeugnisferien.« Gegnerin Ronja Latz vom Rheinland-Pfalz-Ligisten ASV Landau darf sich Donnerstag (15.25 Uhr) auf eine kämpferische, druckvoll agierende Hannah Sudhölter einstellen. »Ich möchte einfach gute Ballwechsel spielen.«

An die Ausmaße der Halle gewöhnen

Simon Klaß vom frischgebackenen Oberligaaufsteiger TuS Friedrichsdorf gehört seit zig Jahren zum »Zuschauerinventar« in Bielefeld. Diesmal möchte er ein »extrem gutes Jahr« veredeln und zusammen mit seinem Vereinskollegen Nils Rogge im Herrendoppel für Furore sorgen. »Wir freuen uns wie Bolle auf die DM und die Atmosphäre dort. Ich habe noch nie in einer so großen, so unfassbar hohen Halle gespielt.« Rogge sieht das Doppel am Freitag gegen 10.10 Uhr nicht chancenlos, obgleich die jungen Gegner Hannes Gerberich/David Kramer (TSV Freystadt/SG Schorndorf) Bundesligaerfahrung aufweisen. »Ich hoffe, dass wir uns schnell an die Ausmaße der Halle gewöhnen. Und dann wollen wir alles tun, die zu ärgern.«

Wie in jedem Jahr hat sich Axel Seemann vorgenommen, beim 20. Jubiläum die 5000-Zuschauer-Marke endlich knacken zu können. »Und vielleicht schafft es ja auch jemand von unseren Wild Card-Spielern in die dritte Runde. Das hat es noch nie gegeben.«

Alle Viertelfinals am Freitag

Die Viertelfinals werden an diesem Freitag von etwa 17 Uhr an ausgetragen. Die Halbfinalspiele folgen am Samstag (Beginn: 11 Uhr). Die fünf Finalspiele steigen am Sonntag, 3. Februar. Los geht’s um 11 Uhr. Noch bis 2020 ist die DM an die Play Sportmarketing vergeben worden. Knapp 60 Helfer von Stadtsportbund, SV Brackwede und SC Babenhausen kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf der Mammutveranstaltung, die mit 223 Spielern einen neuen Teilnehmerrekord verbucht. »Nichts gegen die Leute aus Hövelhof, Ostenland, Friedrichsdorf oder unsere lieben Bekannten vom TuS Eintracht. Aber ich hätte nichts dagegen, auch mal wieder ein großes Talent aus Bielefeld präsentieren zu können«, sagt Axel Seemann.