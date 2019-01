Von Peter Unger

Damit keine Abschiedsstimmung aufkommt, haben sich am Montagabend gut 100 ehemalige Handball-Recken getroffen, um über ihre Erlebnisse in und mit der Halle, die demnächst abgerissen werden soll, zu sprechen und in Erinnerungen zu schwelgen.

Unter den geladenen Gästen tummelten sich Handball-Größen wie der 78-er Weltmeister Dieter »Jimmy« Waltke oder Diethard von Boenigk, der wie der ebenfalls anwesende Martin Räber früher das Trikot des Erstligisten TBV Lemgo trugen. »Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen und habe zehn Jahre meiner Kindheit und Jugend hier verbracht«, erinnert sich der 61-jährige Diethard von Boenigk stellvertretend für die vielen Bielefelder Handballer, die hier beim Schul- oder Vereinssport erstmals Kontakt mit den unterschiedlichen Ballsportarten hatten. Später verfolgten sie hautnah am Sonntagmorgen auf der Tribüne die Spiele des TSV Altenhagen – für 50 Pfennig Eintritt.

Diethard von Boenigk besuchte später das Max-Planck-Gymnasium. »Wenn es irgendwo hingehen sollte, hieß es immer wieder – lasst uns doch mal in die Almhalle fahren.« Entsprechend hat ihn die Almhalle eine lange Zeit und besonders seine letzten Jahre in Bielefeld, bevor er nach Münster zog, sehr intensiv begleitet.

Laudatio für Jochen Meyer

»Die Almhalle mit seinen beiden Seitenhallen wurde Mitte der 60-er Jahre gebaut«, erläuterte Hans Feuß. Der ehemalige Schüler der Bosse-Realschule hat als Torwart beim DSC Arminia bereits in der Jugend und danach bei den Senioren Handball gespielt. Der ehemalige Landtagsabgeordnete der SPD hat mit Professor Dr. Detlef Kuhlmann, wie Diethard von Boenigk ehemaliger Schüler des Max-Planck-Gymnasiums, sowie dem Vorsitzenden des Handballkreises Bielefeld-Herford Thomas Boerscheper, dem Ex-Arminen-Präsidenten Dr. Jörg Zillies und dem DSC-Fanbeauftragten Christian Venghaus das Treffen in der Almhalle organisiert. »Was die 78’-er Weltmeister in der Nationalmannschaft vorleben, machen wir auf lokaler Ebene weiter«, erläuterte Dr. Detlef Kuhlmann, der bereits als Kind die Eröffnung der Almhalle miterlebte.

Kuhlmann war es auch vorbehalten, die Laudatio auf Jochen Meyer (1929 – 1998), den neuen Namensgeber der alten Almhalle, zu halten. Jochen Meyer galt in den 1960-er und 1970-er Jahren als »die« Trainerkoryphäe in Ostwestfalen. Der Sohn einer Bielefelder Kaufmannsfamilie wuchs im Westen der Stadt auf und erwarb an der Bosse-Realschule die mittlere Reife. Als Handballspieler und in der Region Ostwestfalen überaus erfolgreicher Trainer des DSC Arminia Bielefeld machte er sich später einen Namen.

An vier bis fünf Wochentagen in der Halle

Seine Handballkarriere startete er beim DSC Arminia, damals noch auf dem Großfeld. Nach seiner aktiven Laufbahn entdeckte Jochen Meyer sehr schnell das Traineramt für sich. Er lebte für den Handballsport – allein daran abzulesen, dass er jahrelang an vier bis fünf Wochentagen (!) unterschiedliche Mannschaften trainierte. Dr. Detlef Kuhlmann: »Beim SC Herford trainierte Jochen Meyer am längsten und war dort über die Jahre gesehen am erfolgreichsten.« Mit diesem Team schaffte er schon 1972 den Aufstieg in die Regionalliga West, der höchsten Spielklasse in Nordrhein-Westfalen.

Außerdem trainierte Jochen Meyer beim DSC Arminia, TuS 08 Senne I, TuS Brake, TSV Altenhagen, TuS Eintracht Minden, TV Künsebeck und betreute zudem Studentenauswahl-Teams. Mit dem TSV Altenhagen gelang ihm 1968 der Aufstieg in die Regionalliga-West und die damit verbundene Qualifikation um den Aufstieg in die zweigleisige Bundesliga. Anfang der 80-er Jahre zwang ihn eine schwere Knieverletzung zu einer längeren Pause. Daraufhin legte Jochen Meyer für immer sein Traineramt im Handball nieder. Den persönlichen Kontakt zu den Vereinen und den Spielern ließ er aber nie abreißen.