Vieltelefonierer: Das Handy war am Mittwoch in der Seidensticker Halle das wichtigste Arbeitsutensil des Cheforganisators Axel Seemann. Die »feine Stube« des Sports ist für die Badminton-DM hergerichtet worden. Im Hintergrund der »Kessel«. Foto: Jörg Manthey

Bielefeld (WB/jm). Das Image: bescheiden. Badminton ist nun mal anerkannte Randsportart mit geringer Strahlkraft. In Bielefelds Diaspora sowieso. TuS Eintracht, BC Ajax, SV Brackwede und Co. fristen hier ihr Dasein in jenem üppigen Schatten, den König Fußball oder Prinz Handball hinterlassen. Doch ein Mal im Jahr ändert sich diese triste Perspektive für ein paar Tage. Eine Betrachtung von Jörg Manthey.

Die Deutsche Meisterschaft, die von heute an zum 20. Mal in der Seidensticker Halle durchgeführt wird, ist bis zum Final-Sonntag attraktive Showbühne für eine faszinierende olympische Disziplin, nicht minder für sympathische Spitzensportler zum Anfassen.

Wetten, dass dies in der Region – wie in all den Vorjahren – nur marginal wahrgenommen wird? Wetten, dass der Wunsch, den Cheforganisator Axel Seemann wie ein Mantra durch die Zeiten trägt, ein frommer bleiben wird? Nämlich den, die 5000-Zuschauer-Marke zu knacken. Wetten, dass diese Jubiläums-DM, die den hiesigen Badmintonvereinen seit 1998 als rassiger Motor, als verheißungsvolle Möglichkeit zur Eigenwerbung auf dem Silbertablett serviert wird, als solche verpuffen und sich in den Reigen verpasster Gelegenheiten einreihen wird? »Die Vereine tun einfach zu wenig«, urteilt Robert Panasiewicz. »Da kann dann ja auch nichts nachwachsen.«

»Es dauert elf Jahre, einen Spieler auszubilden«

Er kämpft unermüdlich dafür, Badminton populärer zu machen. Panasiewicz hat 2003 den BC Ajax gegründet, ist 1. Vorsitzender und Cheftrainer des Klubs. Die 1. Mannschaft ist zwar aktuell »nur« Landesligist, doch der frühere polnische Spitzenspieler, der schon die SpVg Steinhagen, TuS Friedrichsdorf, TuS Eintracht und auch den BC Ajax bis in die Regionalliga führte, hat eine vielversprechende neue Generation mit Perspektive aufgebaut. Die Lücke an echten Bielefelder Badmintontalenten ist nach Jahren mühsamer Aufbauarbeit endlich dabei, sich zu schließen. »Es dauert elf Jahre, einen Spieler auszubilden«, doziert Panasiewicz. Mit Verweis auf seine U19-Mannschaft, die schon zweimal den Bezirkspokal gewonnen hat und dies ebenso 2019 und 2020 tun soll, orakelt er: »Im nächsten Jahr werden sich welche von uns direkt für die Deutschen qualifizieren, oder ich bitte bei Axel Seemann um eine Wild Card für sie. Ist besser, als alte Hasen zu fördern, die einfach nur Spaß haben wollen.«

Landesliga-Spitzenspiel am 10. März

Der erfahrene Coach strebt mit 17- bis 19-jährigen Youngstern wie Julia Grünig, Marius Guntelmann, Tim Fischer oder Finia Müller mittelfristig kontinuierliche Aufstiege bis in die Regionalliga an. Womöglich klappt dank der polnischen Entwicklungshilfe Marcin Nowaks der erste schon zeitnah: Am Sonntag, 10. März, steigt das entscheidende Landesliga-Topspiel gegen den punktgleichen Spitzenreiter BC Phönix Hövelhof III. Der Sieger hat beste Chancen, das Verbandsligaticket zu lösen.

Panasiewicz wirbt für Badminton als »supertolle Sportart mit komplexer Technik. Badminton ist schnell, dynamisch und erfordert vielfältiges Training. Und wo sonst gibt’s gemischte Mannschaften?« Seine Expertise: »Geht in die Seidensticker Halle und lasst euch begeistern.« Auch wenn er persönlich findet, dass sich das Niveau der nationalen Spitze nach etlichen Rücktritten von Galionsfiguren verschlechtert habe.