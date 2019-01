Zum Auftakt der aus vier Wettbewerben bestehenden Bielefelder Laufserie fanden sich in der Seidensticker Halle erstmals mehr als 530 Schüler zum Mittelstreckentag der Schulen ein. Eine beachtliche Steigerung. Im Vorjahr umfasste das Starterfeld 445 Teilnehmer. Lasse Timmerhans (M16) vom Brackweder Gymnasium lief mit 2:13,32 Minuten die schnellste 800-Meter-Zeit des Tages. In Absprache mit seinem Trainer sollte er nur die letzten 300 Meter »volle Pulle« gehen. Insofern war das Rennen für ihn eher ein besserer Trainingslauf. Außerdem sollte Lasse Timmerhans als Pacemaker für Jenning Färber (2:15,98 min/Gymnasium am Waldhof) fungieren, der mit deutlichem Vorsprung die M15-Wertung für sich entscheiden konnte.

Janne Lüngen übersprintet Lasse Blome

Direkt hinter Timmerhans sprintete in der M16-Wertung völlig unerwartet Janne Lüngen (2:15,39 min) vom Ceciliengymnasium ins Ziel, der in einem packenden Finish den »Spezialisten« Lasse Blome (2:16,36 min/Fr.-v.-Bodelschwingh Schule) auf den dritten Rang verwies. »Ich hätte durchaus Zweiter werden können«, kommentierte Blome sein Rennen nur bedingt zufrieden. Die 800-Meter-Distanz war für den Sprinter doch ein paar Meter zu lang. Größer war die Freude bei Janne Lüngen, der als Schwimmer vor einem DMS-Vorbereitungswettkampf möglichst verletzungsfrei seine Runden drehen wollte. Gleiches galt für den vierten schnellen Mittelstreckler im Bunde, Zwillingsbruder Gerrit Lüngen (2:16,69 min/Ceciliengymnasium), der mit seiner gelaufenen Zeit ebenfalls zufrieden sein durfte.

Schnellste Schülerin war Ylva Pieper (2:31,10 min) von der Hans-Ehrenberg-Schule, die vor Malin Bruhns (2:34,22/Ev. Gymnasium Werther) die Ziellinie überquerte. Ylva Pieper unterbot damit die Zeit Leonie Cremers, die 2018 als Zeitschnellste 2:36,75 Minuten für die 800 Meter brauchte. »Das ist ordentlich, zumal das ihr erster Saisonwettkampf war«, lobte ihr Vater und SVB-Laufexperte Boris Pieper, der gewohnt souverän als Sprecher durch die Veranstaltung führte. »Die Indoor-Zeiten sind aufgrund der engen Kurven tendenziell etwas langsamer. Meistens ist man draußen schneller.«

Volksbank-Schülercup geht weiter mit der Schildescher Traummeile

Für große Starterfelder mit bis zu 70 Schülern sorgten die jüngsten Teilnehmer (Jahrgänge 2010-2012), die statt vier nur zwei Bahnrunden absolvierten; eine bewährte Neuerung aus dem Vorjahr. Bei den Jungs (M9) siegte über 400 Meter Daniel Hoene (Georg-Müller-Schule Steinhagen) vor Laborschüler Tom Wefelmeyer, während sich bei den Mädchen (W9) Kisha Faye von der Grundschule Ummeln durchsetzte. Jüngster Sieger (M8) war Jannis Goldbeck (Pollhans-Schule Schloß Holte). Marina Mai (Frölenberg Schule) lag bei den Mädchen (W8) ganz vorne. Aber nicht nur mit Masse, sondern auch mit sportlicher Klasse konnten viele Schulen glänzen. So erzielte der erst zehnjährige Julian Goldbeck (M11/Theodor-Heuss-Realschule) über die vier Runden bemerkenswerte 2:43,51 Minuten. Gleiches galt für Maxine Schley (W13/Kreisgymnasium Halle/2:39,90 min). Auf flotte Zeiten abonniert waren auch die Geschwister Lena Sophie Marx (W12/ 2:54,79 min) und Sarah Marx (W10/3:03,18 min), beide Schülerinnen der Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule. Eine Fortsetzung findet der 9. Volksbank-Schülercup in drei Freiluft-Wertungsläufen: der Schildescher Traummeile um den Obersee, den 800-Meter-Bahnrennen im Böllhoff-Stadion sowie dem KiSS-Cross der BTG im Stadion am Brodhagen.

800 Meter-Ergebnisse

M17: 1. Ali Nasser Khalid (Hauptschule Jöllenbeck/2:43,18 min).

M16: 1. Lasse Timmerhans (Brackweder Gymnasium/2:13,32 min), 2. Janne Lüngen (Ceciliengymnasium/2:15,39 min), 3. Lasse Blome (Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule//2:16,36 min), 4. Gerrit Lüngen (Ceciliengymnasium/2:16,69 min).

M15: 1. Jenning Färber (Gymnasium Am Waldhof/2:15,98 min).

M14: 1. Mirko Skotzke (Helmoltz-Gymnasium/2:30,88 min).

M13: 1. Jonathan Gebauer (Gymnasium Schloß-Holte/2:24,96 min), 2. Luke Pottmann (Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule/2:36,33 min).

M12: 1. Tim Bärenwaldt (Brackweder Gymnasium/2:32,05 min).

M11: 1. Julian Goldbeck (Theodor-Heuss-Realschule/2:43,51 min).

M10: 1. Petri Hakan (Bahnhofschule/2:56,45 min).

W17: 1. Ann-Christin Ströning (Gymnasium am Waldhof/2:40,77 min).

W16: 1. Lara Haubrock (Marienschule/2:37,87 min).

W15: 1. Ylva Pieper (Hans-Ehrenberg-Schule/2:31,10), 2. Malin Bruhns (Ev. Gymnasium Werther/2:34,22)

W14: 1. Sarah Strothmann (Ev. Gymnasium Werther/2:45,93 min).

W13: 1. Maxine Schley (Kreisgymnasium Halle/2:39,90 min).

W12: 1. Lena Sophie Marx (Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule/2:54,79 min).

W11: 1. Jule Kröger (Brackweder Gymnasium/2:55,86 min).

W10: 1. Sarah Marx (Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule/3:03,18 min).

400-Meter-Ergebnisse

M9: 1. Daniel Hoene (Georg-Müller-Schule Steinhagen/81,69 sec).

M8: 1. Jannis Goldbeck (Pollhans-Schule Schloß-Holte/84,78 sec).

W9: 1. Kisha Faye (Grundschule Ummeln/89,75 sec).

W8: 1. Marina Mai (Frölenbergschule/87,61 sec).