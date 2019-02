Bielefeld (WB/hw). Ein Derby mit Knackpunkt-Charakter: Sowohl der MCH Sennestadt als auch die Black Panthers Bielefeld werden am Samstagabend gegen 21.30 Uhr eine Ahnung davon haben, wohin der Weg in der Futsalliga West noch führen wird.

Denn das zweite Derby der Saison (Sa., 20 Uhr, Sporthalle Sennestadt Süd) steht für weit mehr als ein Prestige-Duell innerhalb der Stadtgrenzen. »Wir wollen den Sack ein großes Stück weiter zumachen«, sagt Sennestadts Trainer Sebastian Rauch. Mit einem Sieg würde sein Team der Qualifikation für die K.o.-Spiele um die Deutsche Meisterschaft wieder ein großes Stück näher kommen und nach zuletzt zwei Niederlagen vor der dreiwöchigen Länderspielpause wieder für etwas mehr Planungssicherheit sorgen.

Im Falle eines Auswärtserfolgs der Black Panthers sähe das schon wieder deutlich anders aus: Die Gäste würden zum einen bis auf einen Punkt an den MCH heranrücken und dürften – trotz des komplizierteren Restprogramms – doch noch einmal von der erstmaligen DM-Quali träumen. Zum anderen böte die dritte Sennestädter Niederlage in Folge auch Holzpfosten Schwerte die Chance, zumindest nach Punkten gleichzuziehen. »Und dann wird es ein bisschen kuschelig an der Spitze«, sagt Goran Novakovic. Der hat das Coaching der Black Panthers wie berichtet mittlerweile an Raúl de Azevedo abgegeben und sieht sich selbst als Sportlicher Leiter der Black Panthers. »Ich habe mich selbst auf die Tribüne degradiert«, scherzt Novakovic.

Nationalspieler mit Rückenwind

Nervös macht Sebastian Rauch die enge Ausgangslage offensichtlich aber nicht. »Ich bin entspannt.« Denn mit Memos Sözer und Hakan Erdem werden voraussichtlich die beiden Sennestädter Topscorer rechtzeitig zum Derby in den MCH-Kader zurückkehren – und das auch noch mit reichlich Rückenwind! Beide schafften am vergangenen Wochenende mit der deutschen Futsal-Nationalmannschaft wie berichtet den Sprung in die Hauptrunde der WM-Qualifikation. Wenn auch unter Schmerzen: »Memos hat noch Probleme und wird am Ende selbst entscheiden, ob es geht«, sagt Rauch.

Der MCH wird seinen Topspieler allerdings dringend brauchen. Denn Sebastian Rauch erreichten im Indien-Urlaub während der Länderspielpause nicht unbedingt gute Nachrichten. Gabriel Oliveira (Bänderriss), Robert Ljubic (Fingerbruch), Ibrahim Kalemci (Knie-OP) und Vidoje Matic (Handbruch) werden im Derby fehlen. Die Black Panthers planen hingegen mit ihrer Bestbesetzung. Weder der Trend, noch die personelle Ausgangslage ändern für Goran Novakovic allerdings etwas daran, »dass der MCH der klare Favorit ist. Für uns muss schon eine ganze Menge zusammenkommen. Aber wenn wir an die 100 Prozent kommen, dann ist in einem Spiel alles möglich.« Im Hinspiel hatten sich die Black Panthers beim 7:11 allerdings schnell ihrer Möglichkeiten beraubt: Nach nicht einmal einer Minute stand es Ende September schon 0:2, nach einem Doppelschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit 1:4. »Wir müssen vor allem effizienter werden«, weiß Novakovic.