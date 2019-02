Von Jörg Manthey und Arndt Wienböker

Bielefeld(WB). Dass das Stadtderby in der Handball-Oberliga diesmal ein enges Duell auf Augenhöhe werden könnte, hatten alle Beteiligten bereits im Vorfeld gemutmaßt. So sollte es auch kommen, und am Ende jubelte der Aufstiegsanwärter. Die TSG A-H Bielefeld setzte sich am Abend mit 32:30 (12:15) gegen den TuS Bielefeld-Jöllenbeck durch und darf weiter auf die Oberliga-Meisterschaft hoffen.

1500 Zuschauer in der Seidensticker Halle sorgten für eine stattliche Kulisse. Die meisten rieben sich zunächst verwundert die Augen, denn der Herausforderer legte einen Blitzstart aufs Parkett. Mit der offensiven 4:2-Abwehr der Gäste – die Jöllenbecker Sebastian Reinsch und Justus Clausing agierten offensiv gegen die TSG-Rückraumspieler Richard Sundberg und Maximilian Schüttemeyer – kam der Tabellenzweite anfangs überhaupt nicht zurecht.

Blitzstart des TuS 97

So sorgten Daniel Meyer, Justin Mühlbeier und Sebastian Kopschek für ein schnelles 3:0 für den TuS 97. Dank ihres »Torminators« Julius Hinz kämpfte sich dann aber auch die TSG ins Derby. Nach vier Hinz-Treffern in Folge hieß es 4:3 für den Gastgeber. Der TuS 97 nahm sich nun einige Halbchancen, die sichere Beute der TSG-Abwehr wurden. So baute die TSG die Führung auf 7:4 (13.) aus, Gästecoach Eric Husemann sah sich zu einer Auszeit gezwungen.

Die sollte durchaus Früchte tragen. In der Folge machte der TuS 97 das Spiel im Angriff breiter und suchte den Abschluss über den starken Daniel Meyer auf Linksaußen oder den Kreis. Beim 7:7 durch Nils Grothaus war der Ausgleich hergestellt (15.). Nachdem Hinz zum 11:8 für die TSG getroffen hatte (21.), ging bei den »Roten« dann plötzlich nichts mehr. Überhastete Würfe aus dem Rückraum blieben in der Jöllenbecker Deckung hängen, die nun in der 6:0-Formation agierte, oder wurden Beute des starken David Weinholz im Jürmker Kasten. Meyer traf in Überzahl zum 11:11 (23.). Als Leon Ludwigs die Führung für die Gäste erzielte, nahm TSG-Spielertrainer Carl Moritz Wagner eine Auszeit.

Die TSG hechelt hinterher

Er musste aber zunächst ein weiteres Gegentor verkraften. Till Kraatz machte den Jöllenbecker 5:0-Lauf zum 13:11 perfekt (26.). Beim 12:15 zur Pause sah es aus TSG-Sicht alles andere als gut aus.

Als Kraatz und Kopschek nach Wiederbeginn gar auf 17:12 für den TuS 97 stellten, war die TSG mächtig am Wanken. Doch sie sollte nicht zu Fall kommen. Bis zum 17:21 (44.) lief der vermeintliche Favorit vier Tore hinterher, der Knockout drohte. Mit einem 4:0-Lauf meldete sich der Tabellenzweite dann aber zurück. Julius Hinz – wer sonst? – erzielte das 21:21 (47.). Der ins Spiel gekommene Arne Kröger brachte der TSG die Führung zurück – 23:22 (49.).

Jöllenbeck geht die Luft aus

In der Folge musste der TuS 97, der nun auch immer häufiger an Fabian Ullrich im TSG-Tor scheiterte, hinterherhecheln. Der Ausgleich sollte dem Herausforderer, dem nun die Kraft ausging, nicht mehr gelingen. Auch, weil TSG-Linkshänder Luca Sewing nun für einfache Rückraumtore sorgen konnte. Als Hinz auf 28:24 für die TSG erhöhte (56.), war eine kleine Vorentscheidung gefallen. Die TSG ließ sich am Ende auch durch die offene Deckung des Gegners nicht mehr vom Weg abbringen. Hinz’ 14. Treffer (!) zum 32:29 (60.) bedeutete die endgültige Entscheidung.

Wagner lobt die Moral

Calle Wagner lobte nach Abpfiff die Moral seines Teams: »Spielerisch war das heute sicherlich kein Fortschritt, dafür aber in Sachen Kampf und Glauben an uns selbst. Wir standen mit dem Rücken zur Wand, sind aber wieder zurück ins Spiel gekommen.« Jöllenbecks Sportlicher Leiter Thorsten Lehmeier trauerte derweil der verpassten Überraschung hinterher: »Leider hatten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Angriffsquote wie in der ersten Hälfte. Die Leichtigkeit war weg. Wir haben uns trotzdem gut verkauft, sind aber auch ernüchtert.«

Die Statistik zum Derby

TSG A-H Bielefeld : Hendrich/Ullrich – Kroll, Schuwerack, Zwaka, Kröger (1), Wagner, Fröbel (2), Schüttemeyer (7), Strathmeier (1), Sundberg, Wortmann, Hinz (14/3), Sewing (7).

TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck: Weinholz/Trittin – Grothaus (3), Kraatz (2), Heins, Niehaus, Kopschek (7), Reinsch (2), Meyer (11/4), Klusmann, Ludwigs (1), Clausing (2), Röttger, Mühlbeier (2).

Schiedsrichter: Mustafa Ayhan/Christian Vorndamme.

Zuschauer: 1500.

Siebenmeter: TSG 4/3 – TuS 97 5/4.

Zeitstrafen: TSG: 8 Minuten – TuS 97: 8 Minuten.

Der Spielfilm: 0:3, 7:4, 7:7, 11:8, 11:11, 12:15 – 13:18, 15:19, 17:21, 21:21, 23:22, 25:24, 28:24, 30:26, 31:29, 32:30.