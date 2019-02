Von Henrik Wittenborn

Als Hakan Erdem gut eine Minute nach der Pause einen Diagonalpass von Cleverson Pelc nutzt und zum 5:1 für die Sennestädter trifft, scheint das Derby gelaufen. Zu viele Fehler waren den Black Panthers bis dahin unterlaufen, zu konsequent hatte sie der auch spielerisch überlegene MCH zu seinen Toren genutzt. Doch das Derby ist alles andere als beendet, es fängt gerade erst an!

Black Panthers attackieren nach 5:2 deutlich früher

Denn plötzlich geht ein Ruck durch die bis dahin vor allem an sich selbst gescheiterten Black Panthers. Die deutliche Halbzeitansprache von Trainer Raúl de Azevedo kommt von einer Sekunde auf die andere in den Köpfen seiner Spieler an. Und die Black Panthers glauben an ihre Chance, die sie vor der Pause eigentlich schon verspielt hatten. Eine Minute nach Erdems 5:1 verkürzt Hakim Aytan zum 2:5 – und bringt den MCH ins Wanken.

Die Gäste attackieren jetzt deutlich früher und setzen den MCH, der es kaum noch geordnet aus der eigenen Hälfte schafft, schon vor dem eigenen Tor unter Druck. Und das zeigt Wirkung: Nach einem Ball in die Tiefe bringt Omar Khaled die Fußspitze vor MCH-Keeper Reza Bahmei an den Ball – und schon steht es nur noch 3:5. »Wir haben uns wieder auf die Basics konzentriert. Und dann ist Futsal ganz einfach«, sagt Raúl de Azevedo. Mit dem frühen Anlaufen gehen die Bielefelder schon jetzt volles Risiko und bieten dem MCH damit Räume. Cleverson Pelc trifft nur den Innenpfosten, im Gegenzug spitzelt Dennis Lobitz den Ball zum 4:5 durch Bahmeis Beine.

Das weckt beim MCH wohl unweigerlich böse Erinnerungen an das vorangegangene Heimspiel gegen Holzpfosten Schwerte, als die Sennestädter ebenfalls einen komfortablen Vorsprung aus der Hand gaben. Und die Geschichte scheint sich zu wiederholen: Volkan Ünal, der überraschend zum ersten Mal seit Jahren im Aufgebot der Panthers stand, Dennis Lobitz und Hakim Aytan haben den Ausgleich innerhalb von nur einer Minute gleich drei Mal auf dem Fuß.

MCH setzt sich weiter ab

Erzielen muss den dann allerdings Nick Mdoreuli: Nach einer Ecke findet Mdoreuli die kleine Lücke zwischen Bahmei und dem rechten Pfosten und stellt das Derby endgültig auf den Kopf. »Wir haben erst dann realisiert, dass dieses Spiel noch nicht gewonnen ist«, sagt Sennestadts Trainer Sebastian Rauch.

Aufs Gewinnen sind die Black Panthers danach allerdings nicht mehr aus und ziehen sich wieder weiter zurück. »Wir wollten das 5:5 absichern«, sagt de Azevedo. Eine Unachtsamkeit bringt sein Team allerdings um den Punktgewinn. Der MCH bringt für die Schlussphase seinen stärksten Block – und der sticht! Cleverson Pelc führt eine Ecke schnell aus, am zweiten Pfosten steht Erdem völlig frei und muss nur noch den Fuß hinhalten. Ein Siegtreffer, der nicht nur in Sachen Prestige viel bedeutet. Denn zeitgleich kommt Holzpfosten Schwerte nur zu einem 3:3 gegen Wuppertal und muss den weiter zweitplatzierten MCH auf fünf Punkte davonziehen lassen.