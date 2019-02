Von Arndt Wienböker

»Im entscheidenden Moment war Dortmund einen Tacken besser. Schade, denn ein Punkt wäre auf jeden Fall möglich gewesen«, konstatierte SVB-Spitzenspieler Stefan Höppner.

Die Brackweder Chancen auf eine faustdicke Überraschung erhielten bereits vor dem ersten Aufschlag Nahrung. Dortmunds Nummer zwei Vu Tran Le hatte sich tags zuvor beim 9:1-Heimsieg gegen TB Burgsteinfurt eine Verletzung zugezogen. Er reiste zwar mit nach Brackwede an, konnte aber nicht antreten. So gingen drei Punkte (ein Doppel und zwei Einzel) kampflos an den Gastgeber. Und es hätte gleich noch besser laufen können. Während Stefan Höppner/Marcin Kubiak ihr Doppel souverän in drei Sätzen gewannen, lagen auch Frank Wesch/Philip Kortekamp zunächst auf Siegkurs. Sie konnten eine 2:0-Satzführung aber nicht ins Ziel bringen und unterlagen schließlich in fünf Durchgängen.

Im unteren Paarkreuz hätte die SVB dann die Sensation herbeiführen können. Dan Drescher führte im fünften Satz bereits mit 8:5, ehe ihn die Nerven verließen – 10:12. Auch Torben Pierskalla kämpfte sich in den fünften Satz, zog hier aber mit 4:11 den Kürzeren. So hieß es nach der ersten Einzelrunde 3:6 aus Brackweder Sicht. »Wir hätten zu diesem Zeitpunkt aber auch führen können«, ärgerte sich Abteilungsleiter Thorsten List.

Stefan Höppner in Topform

Entschieden war das Duell aber noch nicht, denn Stefan Höppner stellte im Spitzeneinzel gegen Wencheng Qi einmal mehr seine Topform unter Beweis und fertigte den Topspieler der Oberliga in drei Sätzen ab – 13:11, 12:10 und 11:2! »Damit hatte ich selbst nicht gerechnet«, schmunzelte »Höppi« nach seinem Husarenstreich. Da auch Frank Wesch gegen Marian Maiwald in vier Sätzen die Oberhand behielt (hinzu kam der kampflose Sieg von Kubiak gegen Tran Le), hieß es plötzlich 6:6.

Doch an den Positionen vier bis sechs lief dann nichts mehr. Kortekamp, Drescher und Pierskalla mussten ihren Gegnern nach drei Sätzen gratulieren, womit die 6:9-Niederlage des Tabellenvorletzten besiegelt war.

»Ein Punkt im Einzel hat gefehlt. Das ist bitter, denn ein Unentschieden gegen den Spitzenreiter wäre natürlich ein absoluter Big Point für uns gewesen«, trauerte Philip Kortekamp der verpassten Chance hinterher. Thorsten List bemühte eine Sportlerweisheit: »Wenn du unten stehst, verlierst du solche Spiele – wenn du oben stehst, gewinnst du sie.« So ähnlich sah’s auch Dortmunds verletzter Vu Tran Le: »Wir sind total happy über den Sieg. In den entscheidenden Phasen war auch das Glück auf unserer Seite.« Dann wünschte der BVB-Spieler der SVB noch viel Erfolg im Abstiegskampf. Der geht für die Brackweder am kommenden Samstag beim Tabellendritten 1. FC Köln II weiter. Stefan Höppner: »Noch haben wir genug Spiele, um es schaffen zu können.«