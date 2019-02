Entschlossener Blick des Perfektionisten: Arminias U19-Trainer Arsenije Klisuric will aufsteigen. Foto: Peter Unger

Bielefeld (WB/jm). Arminias U17 zählt in der bisherigen Saison nicht gerade zu den heimstärksten Mannschaften der B-Junioren-Bundesliga. Aber neues Jahr, neues Glück: An diesem Samstag (15.30 Uhr, Hans-Scholz-Platz) soll der Tabellendritte TSV Bayer 04 Leverkusen kräftig geärgert werden. »Die Spannung, die Wettkampfstimmung ist gut«, freut sich Trainer Oliver Krause. »Alle sind an Bord. Das ist ein gutes Zeichen.« Mit Youngster Vladislav Cherny (15) ist ein Langzeitverletzter zurückgekehrt.