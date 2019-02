Nach so einem schleichenden Prozess wiederholten Versagens könnte der Psychologie-Mythos vom »Angstgegner« womöglich beim sechsten Mal am Freitagabend um 20 Uhr (Seidensticker Halle) Einkehr halten. Angst sei völlig unangebracht, betont TSG-Trainer Dr. Carl Moritz Wagner. Der VfL Mennighüffen dürfe keineswegs so wahrgenommen werden. »Weder Mennighüffen noch wir können uns für die Ergebnisse der Vorjahre etwas kaufen.«

Wagner rechnet mit weniger Angriffen

Er hat seinen Schützlingen stattdessen nochmal ihre eigene Stärke vor Augen geführt. Gleichwohl künden die Erfahrungen von einer ganz unangenehmen Aufgabe. »Die fahren lange Angriffe bis zum Ultimo, bis an die Grenze des Zeitspiels und darüber hinaus, wenn die Schiedsrichter das zulassen. Wir werden nicht so viele Angriffe bekommen wie gegen Jöllenbeck und müssen also effektiv abschließen«, sagt Wagner. In der Abwehr »müssen wir bis zum gewonnenen Ball dran bleiben.«

Die personelle Situation, ohnehin heikel, hat sich nochmals verschlechtert. Arne Kröger ist im Training umgeknickt. Der Halblinke wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Und Jonas Zwaka, dessen schmerzhafte Erinnerung ans Ortsderby eine Handprellung ist, kann noch keinen Ball greifen. »Es sieht nicht gut aus. Und dann noch ein Doppelspieltag. Zum Mäusemelken«, seufzt Calle Wagner mit Blick auf das Pokalspiel am Sonntag (siehe Kasten). »Ich habe nur noch vier Rückraumspieler.« Er sorgt sich um die Kraftreserven der geschlauchten Spieler. »Ich will niemandem ein Alibi verschaffen. Aber die Kadersituation ist grenzwertig. Irgendwann wird es nicht mehr gehen.«

Bergens Einsatz noch ungewiss

Eine externe Verpflichtung bis zum Ende der Wechselfrist (15. Februar) hat Geschäftsführer Christian Sprdlik ausgeschlossen. Ob Kreisläufer Mario Bergen wieder eingreifen kann, sollte das Abschlusstraining zeigen. »Er läuft noch unrund. Ich brauche Männer, die fit sind und entsprechend agieren. Keine, die mit angezogener Handbremse spielen«, sagt der TSG-Coach und überlegt angesichts seines Minikaders, bei den Altstars aus der »Vierten« um Amtshilfe zu bitten. Möglich, dass Henrik Ortmann mithilft, um mit Druck auf Mennighüffens stabile 6:0-Deckung (nur 417 Gegentore) aufzubauen. »Die bewegen sich keinen Zentimeter nach vorne, wenn es nicht sein muss.«

Nach fünf Niederlagen in Folge hat sich Mennighüffen mit nun 15:19 Punkten als Siebter behaglich im Niemandsland eingenistet. Die TSG hat überhaupt keine Lust auf ein Déja-vu als »Lieblingsgegner« des VfL Mennighüffen. Die Talfahrt der Tluczynskis, Schumanns oder Orgels soll nicht ausgerechnet in der Seidensticker Halle eine Ende finden!

Amateurpokal: Sonntag gegen Habenhausen

Nach kurzer Regeneration muss die TSG A-H Bielefeld am Sonntag schon wieder hellwach sein. Um 17 Uhr steht in der Seidensticker Halle das Viertelfinale im Deutschen Amateurpokal auf dem Programm. Als Gegner wird der ATSV Habenhausen erwartet, Tabellendritter der Oberliga Nordsee. Calle Wagner: »Eine Mannschaft mit Drittliganiveau.« Nach dem temporeichen 25:28 gegen Spitzenreiter OHV Aurich haben die Bremer angesichts neun Punkten Rückstand den angepeilten Wiederaufstieg abgehakt. »Wir wollen im DHB-Amateurpokal so weit wie möglich kommen und in der Punktspielrunde Zweiter werden«, hat ATSV-Trainer Matthias Ruckh als neue Ziele ausgegeben.

Ruckh, in der Saison 2007/08 mal Kreisläufer der HSG Augustdorf-Hövelhof (damals Drittligist), definiert die TSG als »maximal schwere Hürde«. Nur noch zwei Siege trennen die TSG vom Pokalfinale in Hamburg am 7. April. Wagner: »Das ist für uns ein Riesenanreiz. Wir werden trotz unserer angespannten Personallage dafür Vollgashandball spielen.«

Die anderen Viertelfinals: TV Korschenbroich – BTB Aachen (Sa., 19.30 Uhr), HSV Apolda – SG OSF Berlin (Sa., 20 Uhr, der Sieger wäre der nächste TSG-Gegner) und MSG HF Illtal – SG Köndringen-Teningen (So., 17 Uhr). Das Halbfinale ist für den 2./3. März vorgesehen. Für Sonntag, 3. März, sieht der TSG-Oberligaplan ein Heimspiel gegen TV Hemer vor.