„Eine TV-Show ist kein Wunschkonzert“

Bielefeld -

Von Alexandra Hosselmann

„Ein paar Tränen über meinen Rauswurf habe ich schon vergossen“, erzählt Yelyzaveta „Liza“ Savanovich. Die Bielefelderin hatte vor gut einer Woche einen Kurzauftritt in der RTL2-Dating Show „Love Island“, in der Männer und Frauen Paare bilden müssen. Nur eine Nacht verbrachte sie in der „Liebes-Villa“ auf Teneriffa, dann wählten ihre Mitbewohner sie nach einem vorangegangenen Zuschauervoting schon wieder aus der Show. „Ich hatte keine wirkliche Chance in diesem Spiel“, glaubt die 22-Jährige. Die Suche nach der großen Liebe, dem passenden Mann, blieb für sie erfolglos. Es war nur ein kurzer Moment im Rampenlicht, der dennoch seine Spuren hinterlassen hat im Leben der jungen Frau.