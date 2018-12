Von Jens Horstmann

Noch am Samstag hatte das Helferteam um Carsten Völz und Richard Schürmann stundenlang die Piste präpariert und mit technischen Hilfsmitteln versucht, für optimale Bedingungen zu sorgen. Aber die weiße Pracht, die in der Nacht und in den Morgenstunden fiel, verlieh der bergigen Strecke ihre Tücken. Die Wahl des richtigen Schuhwerks war für die Top-Läufer enorm wichtig, wollten sie um den Sieg mitlaufen. Routinier Elias Sansar wählte offenbar die richtige »Bereifung«. Er gewann den 16-km-Lauf mit 695 Finishern in 1:01:22 Std. knapp vor dem Überraschungszweiten Nils Pöhlker (TSVE) und Mathias Nahen.

Pöhlker übertrifft sich selbst

Zunächst war Sansar auf der Strecke in einer Spitzengruppe mitgelaufen, ehe er sich wenige Kilometer vor dem Ziel absetzte. »Ich laufe nur sehr ungerne auf Schnee, habe mich aber heute morgen zum Glück für die richtigen Schuhe entschieden. Ich habe aber auch gesehen, dass Nils kleine Gummi-Spikes unter seinen Schuhen hatte. Da hätte ich in einem Schlusssprint im Stadion sicher den Kürzeren gezogen. Darauf wollte ich es nicht ankommen lassen.« Sansars Antritt konnte die Spitzengruppe nicht folgen. Immerhin kam Pöhlker nach starkem Schlussspurt nur 12 Sekunden hinter Sansar ins Ziel und war »total zufrieden mit meinem Lauf«: »Dass ich mal so nah an Elias herankomme, hätte ich nicht gedacht. Aber er war letzte Woche etwas krank, das relativiert den geringen Abstand natürlich ein wenig.« Nur vier Männer waren vor den beiden schnellsten Frauen im Ziel: Michelle Rannacher siegte in glänzenden 1:03:20, dicht gefolgt von Franzi Bossow (1:03:43) – beide waren trotz Schneedecke und vieler glatter Passagen schneller als alle Siegerinnen der vergangenen fünf Jahre.

Foto: Nico Seifert

Aschmann legt frühzeitig vor

Den 10-Kilometer-Lauf gewann Pascal Aschmann deutlich vor Ingmar Lundström und Lokalmatador Ingo Assmann. Dabei wählte Aschmann eine etwas andere Taktik als Sansar: »Heute war es wirklich super glatt. Aber ich bin direkt richtig gut reingekommen und hab mir sofort einen kleinen Vorsprung herausgelaufen. Ich wusste, wenn ich es als Erster in die Berge schaffe, habe ich gute Chancen auf den Sieg. Die letzten drei Kilometer hieß es dann nur noch: Augen zu und durch.«

Zielbogen geht die Luft aus

Zufrieden waren auch die Veranstalter, wie Hubert Kaiser vom LC Solbad berichtete: »Zunächst hatten wir Sorge, dass viele Läufer vielleicht die Bedingungen scheuen und dem Lauf fernbleiben. Aber unser Nachmeldebüro wurde heute morgen förmlich überrannt.« Und obwohl der ein oder andere Aktive auf der streckenweise rutschigen Strecke unfreiwillig zu Boden musste, blieben ernsthafte Verletzungen aus. Die einzige Schrecksekunde herrschte im Zieleinlaufbereich, als wenige Minuten vor Elias Sansars Ankunft der Strom ausfiel und dem Zielbogen plötzlich die Luft wegblieb. Aber auch dieses Problem konnte das Helferteam des LC Solbad schnell beheben.

Insgesamt kamen 695 Läufer beim 16-km-Hauptlauf ins Ziel, 181 beim 10-km-Lauf (nur eine Bergrunde) und 39 schafften es beim 5-km-Nachwuchs- und Einsteigerlauf über den Zielstrich.