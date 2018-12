Der fünfte Saisontreffer von Shpresa Aradini reicht für den FSV Gütersloh in Köln nur zu einem Punkt. Es hätten drei werden können, wenn Melanie Ott (links) einen an Aradini verursachten Foulelfmeter in der 90. Minute verwandelt hätte. Foto: Wolfgang Wotke

Von Alexander Kaiser

Köln (WB). Fast hätte sich der Wunsch von Mark Oliver Stricker in seiner letzten Partie als Chefcoach des FSV Gütersloh erfüllt, und der Frauen-Zweitligist wäre mit drei Punkten im Gepäck aus Köln abgereist. Doch Melanie Ott vergab in der Schlussminute einen Foulelfmeter, so dass sich der FSV am Ende mit einem dennoch achtbaren 1:1 (1:0) beim Rangdritten begnügen musste.

Somit verpassten die Gütersloherinnen auch den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz und überwintern in der roten Zone. »Wir haben noch einmal alles reingehauen«, berichtete Stricker von einem überharten Spiel, in dem die Kölner vom Anpfiff weg durch grobe Fouls auffielen. »Eigentlich hätte unser Gegner zwei Rote Karten kassieren müssen. Die Schiedsrichterin hat aber von Beginn an nicht durchgegriffen«, ärgerte sich Stricker über die zu lasche Leitung der Unparteiischen Janna Poppen.

Hinterachse am Bus des FSV gebrochen

Bevor der Ball rollte, hatte der FSV bereits den ersten Aufreger zu verkraften. Nach der Ankunft in Köln stellte sich heraus, dass beim Bus die Hinterachse gebrochen war. Ein neuer Bus wurde bestellt, der den FSV-Tross abholte. Die Spielerinnen zeigten sich allerdings wenig geschockt vom kurzzeitigen Chaos, denn in der ersten Halbzeit gaben im Franz-Kremer-Stadion überraschend die Gäste den Ton an. Auch deshalb war die sehenswerte Führung durch Shpresa Aradini folgerichtig. Isabelle Wolf bediente Melanie Ott auf der Außenbahn, die nach innen zog, mit Aradini die Wege kreuzte und die Außenstürmerin in Szene setzte, die ihr fünftes Saisontor erzielte.

In der zweiten Halbzeit wurden die Gastgeberinnen dann aber von Minute zu Minute stärker. Die Art und Weise, wie seine Truppe den Ausgleichstreffer nach einer Stunde kassierte, war für Stricker allerdings eine »absolute Vollkatastrophe«. Ein eigentlich schwach getretener Eckball landete im Fünfmeterraum des FSV, wo Karoline Kohr den Ball nur noch einschieben musste. »Das sind die Kleinigkeiten, die uns das Leben bisher so schwer gemacht haben. Wenn wir aktiv zum Ball gehen, passiert gar nichts«, erklärt Stricker.

Nach und nach konnte sich sein Team aber aus der Umklammerung befreien, schnupperte am Ende sogar am Siegtor. Nach dem die bärenstarke Aradini frei Richtung Kölner-Tor marschierte und von Laura Vogt im Sechzehner gelegt wurde, hatte der FSV vom Punkt die Mega-Chance auf den Sieg. Melanie Ott versagten allerdings die Nerven, als sie das Leder über das Tor donnerte. »Uns fehlt in den entscheidenden Situationen auch häufig das Quäntchen Glück«, haderte »Mo« Stricker.

Stricker sieht Spielerinnen auf einem guten Weg

Dennoch sieht der 46-Jährige seine Spielerinnen im neuen Jahr auf einem guten Weg. »Bis auf zwei Begegnungen haben die Mädels immer bewiesen, welch großes Potenzial sie haben«, glaubt Stricker an eine erfolgreiche Rückserie des Zweitligisten. Eine Zukunft in anderer Position lässt der scheidende Coach weiterhin offen: »Wir werden sicherlich demnächst Gespräche führen und schauen, in welcher Form ich dem Verein weiterhin helfen kann.«

FSV Gütersloh: Klett – Schulz, Schmücker, Blümel – Wille, Wolf (83. Stojan), Günnewig, Aehling (83. Lange) – Aradini, Ott, Berning (78. Fetaj).

Tore: 0:1 Shpresa Aradini (20.), 1:1 Karoline Kohr (60.).

Besondere Vorkommnisse: Melanie Ott verschießt Foulelfmeter (90.).

Zuschauer: 135.